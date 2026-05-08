Un cetățean străin a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru traficarea persoanelor originare din R. Moldova

Un cetățean străin a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane, anunță vineri, 8 mai, Procuratura Anticorupție (PA).

Instanța a aplicat executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activități legate de transportarea persoanelor peste hotarele țării pe un termen de 4 ani.

Totodată, instanța a dispus confiscarea din contul inculpatului în folosul statului a sumei de 57 653 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare aferente extrădării acestuia din Regatul Spaniei.

Conform probatoriului administrat, bărbatul ar fi activat în cadrul „unui grup criminal organizat” specializat în recrutarea, transportarea, adăpostirea și exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile din R. Moldova, în perioada anilor 2014–2015.

„Gruparea identifica victime aflate într-o situație socială și financiară precară, pe care le recruta abuzând de vulnerabilitatea acestora, promițându-le venituri mari obținute din activitatea în cluburi de noapte din Spania. Ulterior, membrii grupului organizau perfectarea actelor necesare, transportarea victimelor peste hotare, precum și adăpostirea și exploatarea acestora în țara de destinație. În cadrul grupului criminal organizat, inculpatul avea rol de coautor, participând la recrutarea, transportarea și adăpostirea victimelor în scopul exploatării sexuale comerciale și obținerii de beneficii materiale”, a precizat PA.

Inculpatul ar fi participat de două ori la recrutarea și transportarea a două tinere din R. Moldova în Spania, profitând de situația vulnerabilă a acestora și promițându-le câștiguri financiare.

„Ajunse în țara de destinație, victimele au fost adăpostite în cluburi de noapte și exploatate sexual timp de aproximativ trei luni, fiind constrânse să presteze servicii sexuale contra plată, iar o parte din banii obținuți fiind însușiți de membrii grupului criminal organizat.”

Într-un alt caz, inculpatul, împreună cu ceilalți membri ai „grupului criminal organizat”, ar fi participat la organizarea transportării unei victime în Spania în scop de exploatare sexuală, însă acțiunea infracțională nu a fost dusă până la capăt, deoarece victima a refuzat să mai plece și s-a întors de sine stătător în R. Moldova.

Inculpatul a fost pus sub învinuire în absența acestuia pe 23 noiembrie 2018, iar învinuirile i-au fost aduse la cunoștință în iulie 2022, după extrădarea sa din Spania. Acesta a fost reținut în Spania în septembrie 2021.

Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.