Un cetățean al Ucrainei din Cahul, trimis în judecată pentru 27 000 de fișiere cu pornografie infantilă

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui cetățean al Ucrainei din orașul Cahul pentru descărcarea și deținerea unui total de aproape 27 000 de fotografii și filmulețe cu copii, cu caracter pornografic.

Potrivit PCCOCS, învinuitul are vârsta de 33 de ani, iar de câțiva ani locuiește în sudul Moldovei, după căsătoria cu o moldoveancă. Acesta are studii superioare, iar în Moldova are permis de ședere temporară, astfel încât periodic revine la baștină în Ucraina.

Procurorii au trimis în judecată dosarul cu probe care-i incriminează descărcarea și deținerea zecilor de mii de fișiere cu imagini foto și video obscene ale copiilor, inclusiv cu implicarea lor în activități sexuale. În cea mai marte parte, în materiale sunt reprezentați copii de vârstă preșcolară.

„Urmare a sesizării cazului de către Interpol, expertiza dispozitivelor electronice ale bărbatului efectuată de ofițerii Direcției Infracțiuni Informatice a Inspectoratului Național de Investigații a demonstrat faptul că fișierele în cauză au un conținut pornografic, interzis de Codul penal. Potrivit materialelor cauzei, învinuitul a folosit fișierele timp de un an și jumătate, începând de la sfârșitul lui 2022”, menționează PCCOCS.

Până la pronunțarea hotărârii de către Judecătoria Cahul, potrivit legii, bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției.