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Un biciclist a murit după ce a fost lovit de o mașină pe bulevardul Dacia. Poliția investighează cazul

Sursa: IGP

Un biciclist de 43 de ani a decedat după ce a fost lovit de o mașină pe bulevardul Dacia din capitală, anunță luni, 26 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

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Preliminar, oamenii legii au stabilit că o femeie de 31 de ani, aflată la volanul unei Toyota, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a lovit biciclistul, care se deplasa pe partea carosabilă.

În urma traumatismelor suferite, bărbatul a decedat la fața locului.

Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

„Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar oamenii legii întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului”, a precizat IGP.

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