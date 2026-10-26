Un biciclist a murit după ce a fost lovit de o mașină pe bulevardul Dacia. Poliția investighează cazul

Un biciclist de 43 de ani a decedat după ce a fost lovit de o mașină pe bulevardul Dacia din capitală, anunță luni, 26 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Preliminar, oamenii legii au stabilit că o femeie de 31 de ani, aflată la volanul unei Toyota, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a lovit biciclistul, care se deplasa pe partea carosabilă.

În urma traumatismelor suferite, bărbatul a decedat la fața locului.

Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.