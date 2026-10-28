Un bărbat de 75 de ani a murit într-un accident rutier. Alte patru persoane, inclusiv un copil, au fost rănite

Un bărbat de 75 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs pe traseul R6, în apropierea localității Băneștii Noi, anunță miercuri, 28 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbatul, aflat la volanul unui Renault, ar fi intenționat să vireze la stânga, moment în care a intrat în coliziune cu un BMW, condus de un tânăr de 26 de ani.

În urma impactului, ambele automobile au fost proiectate în afara carosabilului. Conducătorul Renault-ului a fost preluat de ambulanță, însă a decedat în drum spre spital.



Șoferul BMW-ului și cei trei pasageri, inclusiv un copil de un an, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Testarea alcoolscopică a conducătorului din BMW a indicat un rezultat negativ.

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului.”