A fost constituită o Comisie de anchetă privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale. Deputații vor investiga amploarea fraudelor digitale din R. Moldova

O Comisie de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare, digitale și evaluarea eficienței măsurilor de prevenire și combatere a acestora a fost constituită joi, 4 iunie, în ședința Parlament. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 61 de deputați.

Comisia este formată din 11 deputați, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, și va fi condusă de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp. Ceilalți deputați sunt Radu Marian, Adrian Cheptănaru, Victoria Belous, Dinu Plîngău, Vasile Grădinaru, Grigore Novac (PSRM), Inga Sibova (PCRM), Constantin Cuiumji (Partidul Nostru), Alexandru Chițu (Partidul „Democrația acasă”), Gaik Vartanian (Blocul „Alternativa”).

„În cadrul activității sale, Comisia de anchetă va examina amploarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare și digitale din R. Moldova și va evalua timpul de reacție și măsurile întreprinse de autoritățile competente, eficiența mecanismelor de blocare și recuperare a transferurilor financiare suspecte, precum și eventualele vulnerabilități în domeniul protecției datelor cu caracter personal”, a precizat Parlamentul.

La finalul documentării, în termen de 30 de zile, Comisia va prezenta Parlamentului un raport care va include propuneri privind perfecționarea legislației penale, instituirea unor mecanisme eficiente de blocare rapidă a tranzacțiilor suspecte, crearea unui sistem de protecție și compensare a victimelor fraudelor financiare, precum și dezvoltarea unui mecanism interinstituțional de reacție rapidă în cazurile de fraudă financiară.

Totodată, pe 12 iunie, Comisia pentru economie, buget și finanțe și Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică vor organiza audieri publice la subiectul „Fraudele telefonice și online – provocări actuale, soluții de prevenire și combatere”. La audieri vor participa reprezentanți ai instituțiilor de drept și de reglementare, precum și ai principalilor operatori publici și privați din domeniile telecomunicațiilor și serviciilor bancare.

Datele statistice arată că, în anul 2025, prejudiciile cauzate cetățenilor R. Moldova prin intermediul escrocheriilor online au depășit 270 de milioane de lei.