„Se constată un risc real de refuz al intrării pe teritoriul statelor UE”. Recomandările MAE în contextul noului sistem de control al pașapoartelor în spațiul Schengen

Mai mulți cetățeni moldoveni au primit refuz de intrare în Franța și Germania și a altor state membre ale Uniunii Europene și al spațiului Schengen, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Conform autorităților, Aceste situații se manifestă inclusiv și în contextul operaționalizării, începând cu data de 10 aprilie 2026, a Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) la toate punctele de trecere a frontierelor externe ale UE (terestre, aeriene și maritime).

Ce reprezintă sistemul care sunt riscurile?

MAE explică că EES reprezintă un instrument electronic modern, complet automatizat și digital, care înlocuiește ștampilarea pașapoartelor în majoritatea statelor europene participante și presupune prelevarea datelor biometrice ale persoanei care intenționează să intre pe teritoriul statelor UE. Noul sistem urmărește modernizarea și eficientizarea controlului la frontieră, consolidarea securității în spațiul Schengen și prevenirea șederilor ilegale, fără a modifica drepturile de circulație existente, notează autoritățile.

„Implementarea acestui sistem presupune exigențe mai riguroase privind condițiile de intrare pentru resortisanții țărilor terțe, alături de verificarea șederii lor legale anterioare pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în regim fără vize în baza pașaportului biometric. În acest context, se constată un risc real de refuz al intrării pe teritoriul statelor UE, în situațiile în care persoanele nu pot demonstra în mod clar scopul călătoriei și îndeplinirea condițiilor legale de ședere pe teritoriul statelor UE”, scrie MAE.

La fel, autoritățile notează despre un alt risc semnalat vizează situațiile de refuz al intrării pe teritoriul statelor Uniunii Europene, pentru cetățenii R. Moldova, atunci când este depășit termenul legal de ședere maximal de 90 de zile (care nu neapărat trebuie să fie consecutive și pot fi cumulate) în decursul unei perioade de 180 de zile sau când persoana se află la limita acestuia.

„Astfel de situații pot apărea inclusiv în cazurile în care persoanele au revenit în Republica Moldova și intenționează să intre din nou în Uniunea Europeană, fără a respecta perioada de referință de 180 de zile. În context, se atrage atenția că utilizarea unui alt pașaport biometric nu exonerează de respectarea regulii de 90/180 de zile și nu facilitează intrarea în Uniunea Europeană”, se arată în comunicat.

MAE a subliniat că decizia de autorizare a intrării pe teritoriul Uniunii Europene aparține exclusiv autorităților de frontieră ale statelor membre, iar încălcarea regulilor de ședere în UE sau lipsa documentelor justificative la intrarea în țară poate cauza refuzul intrării.

Recomandări MAE

În acest context autoritățile au recomandat cetățenilor R. Moldova care intenționează să călătorească în statele UE/Schengen să se asigure, înainte de plecare, că îndeplinesc integral condițiile de intrare, inclusiv:

deținerea biletului de călătorie tur-retur sau dovada continuării călătoriei;

dovada cazării (rezervare confirmată la hotel sau invitație din partea unei persoane gazdă, întocmită în conformitate cu legislația statului respectiv);

resurse financiare suficiente pentru întreaga durată a șederii (numerar și/sau card bancar);

asigurarea medicală valabilă pe durata sejurului;

alte documente, în funcții de cazuri specifice (invitații pentru reuniuni profesionale, confirmare de la instituția de învățământ, atestări de la instituții medicale etc.)

să nu să se deplaseze în statele membre UE în următoarele 90 zile, după ce au stat în țările date o perioada imediat premergătoare de 90 zile.