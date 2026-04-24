VIDEO Numele băncii comerciale din Chișinău vizată de percheziții: „Ar fi transmis informații confidențiale către terți pentru influențarea sau anticiparea acțiunilor organelor de urmărire penală”

În perioada martie 2026 și până în prezent, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției de urmărire penală din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară acțiuni procesual-penale într-un dosar privind divulgarea ilegală a informațiilor confidențiale din cadrul urmăririi penale, transmite Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit Poliției, investigațiile au vizat sediul unei bănci comerciale din Chișinău, precum și domiciliile unor angajați ai instituției.

Conform informațiilor ZdG, banca comercială vizată este „COMERȚBANK” S.A. Solicitați, reprezentanții băncii au menționat că nu comentează cele întâmplate.

„Potrivit probelor acumulate, mai mulți angajați ai băncii, inclusiv persoane cu funcții de conducere, sunt bănuiți că ar fi transmis informații confidențiale către terți, inclusiv către reprezentanți ai unei întreprinderi din domeniul prelucrării fructelor aflată în procedură de insolvabilitate. Datele ar fi fost utilizate pentru influențarea sau anticiparea acțiunilor organelor de urmărire penală”, se arată în comunicatul IGP.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente, telefoane și alte suporturi informaționale, care urmează a fi supuse expertizării. Polițiștii mai anunță că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Până la luarea unei decizii de către instanță, toate persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.