Curtea Constituțională a respins sesizările a trei formațiuni politice privind neconstituționalitatea unor prevederi din Legea privind partidele politice

Curtea Constituțională (CC) a hotărât respingerea sesizărilor înaintate de partidul „Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei”, partidul „Inima Moldovei” și partidul „Moldova Mare”, privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea privind partidele politice. Sesizările au la bază demersul Ministerului Justiției de a limita activitatea partidelor considerate succesoare ale unui partid declarat neconstituțional. Hotărârea CC este definitivă.

Marți, 30 iunie, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea pe marginea sesizărilor nr. 194g/2025, nr. 252g/2025 și nr. 69g/2026 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice.

„Având în vedere sesizările înregistrate (…) Curtea Constituțională hotărăște: Se resping sesizările privind excepțiile de neconstituționalitate ridicate de dl. Alexandru Beschieru, președinte al PP „Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei”, de dna. Irina Vlah, președinta partidului „Inima Moldovei” și a avocatului Igor Hlopețchi, în interesele partidului „Moldova Mare”;

Se recunosc constituționale articolele 3 alineatele (1 1 ) – (1 3 ) și 21 alineatele (3 1 ) – (3 2 ), (5 1 ) și (8), precum și 22 alineat (2, lit. f) și alineat (2 1 ) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;

) – (1 ) și 21 alineatele (3 ) – (3 ), (5 ) și (8), precum și 22 alineat (2, lit. f) și alineat (2 ) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice; Se declară inadmisibile sesizările privind excepția de neconstituționalitate în partea referitoare la art. 21, din legea privind partidele politice.

Prezenta hotărâre este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac”, potrivit pronunțării citite de președinta CC, Domnica Manole.

Sesizările înaintate de partidele politice menționate au la bază demersul Ministerului Justiției de a limita activitatea partidelor considerate succesoare ale unui partid declarat neconstituțional.

În cadrul conferinței de presă susținute în urma pronunțării deciziei, președinta CC, Domnica Manole, a declarat că: