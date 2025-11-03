Un bărbat a fost salvat dintr-o groapă după ce a fost dat dispărut. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale

Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Cazul a fost înregistrat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57.

Potrivit informațiilor autorităților, bărbatul în vârstă de 68 de ani, nevăzător, ar fi părăsit locuința deplasându-se într-o direcție necunoscută.

Conform IGSU, dispariția acestuia a fost semnalată de soția sa, care a solicitat intervenția echipelor specializate. În urma acțiunilor de căutare desfășurate de angajații Inspectoratului de Poliție Căușeni, bărbatul a fost depistat conștient într-o groapă din apropierea gospodăriei.

La fața locului a fost îndreptat un echipaj de salvatori și pompieri din cadrul Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni a IGSU, care a întreprins acțiuni de extragere a persoanei în siguranță. În urma incidentului, victima a suferit o fractură la membrele inferioare. Ulterior, bărbatul a fost predat echipajului de medici și transportat la spitalul raional pentru îngrijiri medicale de rigoare.

Potrivit datelor statistice, de la începutul anului 2025, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au salvat 25 de persoane din diverse situații de risc și excepționale.