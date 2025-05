Un banner cu mesajul „Când nu plătești pentru gaze cu bani – plătești cu viitorul”, dezinstalat după câteva ore. Zona de Securitate denunță „presiuni și intimidări”. Primarul din Varnița: „Nu îmi trebuiesc conflicte”

Un banner cu textul „Când nu plătești pentru gaze cu bani – plătești cu viitorul”, instalat de redacția Zona de Securitate în satul Varnița, controlat de autoritățile constituționale, a fost dat jos după câteva ore. Instituția de presă a denunțat în dimineața zilei de miercuri, 14 mai, „presiunile și amenințările exercitate” de primarul localității Varnița, Alexandr Nichitenco, în legătură cu bannerul informativ instalat pe 13 mai în cadrul campaniei media dedicată locuitorilor regiunii transnistrene.

Contactat de ZdG, primarul Alexandr Nichitenco s-a arătat nemulțumit că mesajul era în limba rusă și că nu ar fi fost „coordonat”.

„În teritoriu la noi pus în limba rusă și fără de coordonări, ce reacție pot să am?”, a declarat primarul satului Varnița. Întrebat de ce faptul că mesajul este în limba rusă ar fi o problemă, acesta a menționat că „trebuia să fie în limba de stat”.

Reporter: Înțeleg că și până acum au avut mesaje în limba rusă acolo.

Alexandr Nichitenco: Au avut mesaje, dar nu au fost puse să le vadă toți.

Reporter: Ei spun că au mai pus acolo alte mesaje anterior și a fost în regulă, de ce acum au probleme?

Alexandr Nichitenco: V-am spus. Că nu este în limba de stat și nu a fost coordonat cu Primăria. Fiecare care are în teritoriu, cineva a pus bannerul să facă reclamă producției sale, plătește pentru producția sa, nu plătește pentru altcineva. De aceea am luat măsurile respective.

Reporter: Ei anterior coordonau cu dumneavoastră? Pentru că spun că au folosit acel loc și pentru alte bannere anterior.

Alexandr Nichitenco: Eu nu am văzut să-l folosească. L-au folosit stăpânii care…. (neinteligibil, n.r.).

Reporter: Stăpânii care ce?

Alexandr Nichitenco: Bun, eu v-am spus tot îmi pare că! Dumneavoastră într-o gospodărie, iată sunteți gospodar la un sat, cum adică, dacă cineva nu coordonează cu dumneavoastră, care e reacția?

Reporter: Vreți să spuneți că trebuia să ceară permisiunea legal?

Alexandr Nichitenco: Trebuiau să vină, să coordoneze, și firma a cui e bannerul tot trebuia. Pentru că ei au voie, pentru că este decizia Consiliului, numai producția lor.

Reporter: Atunci de ce a fost scos? Ei vorbesc despre faptul că au încercat să ajungeți la un compromis, dar a fost scos pur și simplu.

Alexandr Nichitenco: Pentru că este în Zona de Securitate și nu îmi trebuiesc conflicte.

Reporter: Și dumneavoastră considerați că a scoate bannerul unei instituții de presă este a evita un conflict?

Alexandr Nichitenco: Da, socot.

Totuși, imaginile publicate anterior de Zona de Securitate arată că un banner în limba rusă a fost afișat în același loc în Varnița, în contextul referendumului privind aderarea la UE.

Biroul politici de reintegrare nu a comentat deocamdată subiectul.

Conform Zonei de Securitate, bannerul a fost amplasat într-un spațiu aflat în gestiunea unui agent economic, acolo unde anterior au desfășurat campanii similare fără incidente și fără opoziție din partea administrației locale.

„De această dată însă, primarul a recurs la intimidări directe — atât față de echipa redacțională, cât și față de agentul economic care deține spațiul publicitar. Într-un apel telefonic adresat cofondatoarei platformei, Irina Tabaranu, primarul a afirmat că ar fi fost contactat de reprezentanți ai administrației de la Tiraspol, care i-ar fi transmis indicații privind înlăturarea bannerului și chiar ne-a adresat amenințări de ne limita accesul în localitate pe viitor. Acesta a emis un ultimatum: fie redacția demontează urgent materialul, fie o va face personal. Deși i-am comunicat că nu vom proceda la demontare și am propus identificarea unei soluții pașnice sau de alternativă, primarul a insistat în mod categoric asupra înlăturării. În cele din urmă, sub presiunea directă a primarului, agentul economic a fost constrâns să demonteze bannerul în seara zilei de 13 mai”, se arată într-o declarație a instituției de presă.

Zona de Securitate consideră aceste acțiuni „o tentativă clară de intimidare și obstrucționare a muncii jurnalistice independente”.

Potrivit sursei, bannerul nu are caracter politic sau provocator — face parte dintr-o campanie de informare publică despre criza energetică și economică din regiunea transnistreană, despre dependența energetică și consecințele ei, fiind desfășurată în cadrul rubricii #UEpeNistru. Acel banner, pe lângă mesajul text – „Când nu plătești pentru gaze cu bani — plătești cu viitorul”, avea ilustrat lanțurile energetice, dar și o lumină de la capătul tunelului „în speranța de a ne debarasa de această dependență și era forma noastră de liberă exprimare asigurată de Constituție”, a mai comunicat instituția.

„Mai mult decât atât, având în vedere că jurnaliștii de pe malul drept nu au acces liber în regiunea transnistreană și nu pot afișa mesaje direct în orașe precum Tighina, Tiraspol sau Râbnița, căutăm constant metode alternative de a ajunge la publicul din stânga Nistrului. Localitatea Varnița, aflată sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, a fost până acum un astfel de spațiu de exprimare, iar gestul de a înlătura bannerul este cu atât mai regretabil. Zona de Securitate reiterează că nu va accepta cenzura impusă prin frică sau presiuni politice. Vom continua să reflectăm realitățile din teren, să documentăm faptele și să oferim informații verificate comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului prin metodele pe care le considerăm eficiente pentru publicul nostru. Suntem deschiși să refacem și să reinstalăm bannerul, iar pe această cale solicităm sprijinul autorităților constituționale ale Republicii Moldova pentru a ne asigura că dreptul la liberă exprimare și activitatea jurnalistică independentă nu vor mai fi supuse intimidării și blocajelor locale”, au făcut apel jurnaliștii.

De la jumătatea lunii februarie, regiunea transnistreană primește gaze naturale de la compania din Ungaria „MET Gas and Energy Marketing AG”.

Liderul separatist din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a anunțat că în regiune „a ajuns gaz” în dimineața zilei de 14 februarie. Potrivit lui, acest lucru a fost posibil datorită Rusiei, făcând referire la un misterior credit, din care regiunea va plăti gazele naturale.

Compania „MET Gas and Energy Marketing AG”, care livrează gaze naturale pentru regiunea transnistreană, începând de vineri, 14 februarie, este înregistrată în Elveția, dar este condusă de cetățeni ai Ungariei. Compania a fost anterior controlată de oameni de afaceri apropiați prim-ministrului maghiar, Viktor Orban și ar fi beneficiat de favoruri din partea autorităților de la Budapesta, după cum au arătat mai multe investigații jurnalistice ale presei din Ungaria și din Elveția. De asemenea, compania a avut anterior proprietari ruși și a beneficiat de un împrumut de la o bancă rusească ce a ajuns ulterior sub sancțiuni internaționale, potrivit presei maghiare.

Guvernul de la Chișinău a evitat să vorbească despre „creditul” rusesc care a fost invocat de liderul separatist Vadim Krasnoselski atunci când a anunțat despre cum va fi asigurată în continuare regiunea transnistreană cu gaze naturale, având în vedere că a refuzat ajutorul autorităților constituționale și al Comisiei Europene de 60 de milioane de euro.

Comisia Europeană anunță marți, 4 februarie, că a convenit cu R. Moldova o „strategie cuprinzătoare pe doi ani pentru independența și reziliența energetică a țării”. Conform unui comunicat de presă emis de Comisie, strategia are un dublu obiectiv: decuplarea R. Moldova de „nesiguranța aprovizionării cu energie din Rusia și integrarea deplină a acesteia pe piața energetică a UE”.

În cadrul acestei strategii, sprijinul total pentru R. Moldova se va ridica la 250 de milioane de euro pentru 2025, din care 100 de milioane de euro urmau să fie furnizate de UE până la jumătatea lunii aprilie. În plus față de acest sprijin global și ca parte a aceleiași strategii, o ofertă de 60 de milioane de euro a fost pusă la dispoziție pentru populația din regiunea transnistreană a Moldovei, sub rezerva anumitor condiții.

Începând cu 1 ianuarie 2025, compania rusă „Gazprom” a suspendat livrarea gazelor naturale către „Moldovagaz”, chiar dacă există un contract valabil până în 2026, lăsând consumatorii din regiunea transnistreană fără gaze naturale și, respectiv, fără căldură și apă caldă. În același timp, pentru că Centrala de la Cuciurgan, care a trecut la funcționarea pe cărbune, nu putea acoperi consumul de energie electrică necesar regiunii, a fost introdus un program de deconectări în evantai a consumatorilor casnici, declanșând o criză umanitară.