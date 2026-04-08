Ultimul omagiu pentru Mircea Lucescu la Arena Națională. Programul ceremoniilor funerare

Corpul neînsuflețit al fostului selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, va fi depus, miercuri, 8 aprilie, la Arena Națională, înmormântarea fiind programată pentru vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu din București, transmite agerpres.ro.

Conform programului anunțat de Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial, ceremoniile funerare se vor desfășura pe parcursul a trei zile, sub măsuri stricte de securitate și protocol.

Suporterii și publicul larg îi vor putea aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu la cel mai mare stadion din țară în intervalul 17:00 – 21:00. Tot miercuri, de la ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Accesul publicului larg va fi permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea fluxului de vizitatori.

Programul cu publicul la Arena Națională va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00.

Vineri, ultima zi a ceremoniilor, va fi marcată de discreție și solemnitate, cu evenimente desfășurate în două locații.

Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie și invitații apropiați.

Ceremonia de înmormântare este programată să înceapă la ora 12:20, la Cimitirul Bellu din Capitală. Momentul înhumării (ora 13:10) va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Conform dorinței familiei, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiați.

Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate permanent prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română și Poliția Capitalei.

Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele pe durata deplasării cortegiului funerar între Arena Națională, Biserica Sfântul Elefterie și Cimitirul Bellu.

Publicul este rugat să respecte indicațiile forțelor de ordine pentru a evita incidentele și pentru a permite desfășurarea ceremoniei în condiții de maximă decență.

Mircea Lucescu a decedat marți, 7 aprilie la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgență București, unde fostul antrenor era internat, informează Agerpres.

Spitalul Universitar de Urgență București informează că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori români din toate timpurile. De asemenea, unul dintre cei mai longevivi din istoria fotbalului.

Și-a câștigat respectul în fotbalul mondial de-a lungul timpului după ce a pregătit echipe precum Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk sau Dinamo Kiev, amintește G4Media.