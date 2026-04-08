„Există provocări – de la accesul la educație și locuri de muncă, până la prejudecăți care limitează oportunitățile romilor”. Președinta Sandu, mesaj de Ziua Internațională a Romilor

„Această zi ne cheamă să conștientizăm că respectul pentru demnitatea fiecăruia stă la temelia unei societăți drepte și prospere", și-a început președinta Maia Sandu mesajul de felicitare adresat cetățenilor de etnie romă, menționând că, în continuare, „există provocări – de la accesul la educație și locuri de muncă, până la prejudecăți care limitează oportunitățile romilor".

Conform datelor oficiale ale recensământului populației din 2024, 0,4%, adică 9,3 mii, din cetățenii Republicii Moldova sunt de etnie romă.

„Dragi cetățeni de etnie romă, vă felicit cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor și vă doresc multă sănătate și realizări. Această zi ne cheamă să conștientizăm că respectul pentru demnitatea fiecăruia stă la temelia unei societăți drepte și prospere. Știm că încă există provocări – de la accesul la educație și locuri de muncă, până la prejudecăți care limitează oportunitățile romilor. Dar Moldova merge înainte atunci când alege să fie unită. Progresele pe care le-am făcut împreună arată că schimbarea este posibilă atunci când creăm punți între comunități și acționăm solidar. Iar prin cunoaștere și deschidere, învățăm cu toții să apreciem cultura romă ca parte valoroasă a patrimoniului nostru comun. Numai prin prețuire și sprijin reciproc vom putea să clădim o țară mai incluzivă și mai puternică, în care fiecare om contează și nimeni nu este lăsat în urmă”, a transmis președinta Sandu.

Conform datelor oficiale ale recensământului populației din 2024, 0,4%, adică 9,3 mii, din cetățenii Republicii Moldova sunt de etnie romă.

Există multe femei care sunt discriminate pe baza mai multor caracteristici ori identități personale. Printre acestea se numără și femeile care fac parte din minoritățile naționale. Ecaterina Pitula este coordonatoare de programe la Centrul de Inițiative Civice pentru Minorități Naționale și confirmă: „Femeile foarte greu și-au dobândit drepturile”, dar atunci când vorbim despre drepturile femeilor și fetelor de etnie romă, situația este și mai complicată.

