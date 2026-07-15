ULTIMA ORĂ Vasile Tofan va cere votul de încredere al Parlamentului pentru noul Guvern pe 21 iulie

Vasile Tofan, desemnat de președinta Maia Sandu în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru, va cere marți, 21 iulie, votul de încredere al Parlamentului pentru Programul de activitate și componența noului Guvern. Deputații se vor reuni în ședință plenară începând cu ora 11:00 pentru a examina subiectul.

Președinta Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru pe 11 iulie. Desemnarea a avut loc după consultarea fracțiunilor parlamentare la care formațiunile din opoziție au refuzat să participe.

Potrivit articolului 98 alineatul (2) din Constituție, candidatul desemnat cere, în termen de 15 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului.

Conform legislației, Parlamentul acordă votul de încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși. În baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește Guvernul.

După ce ieri, 14 iulie, prim-ministrul desemnat, Vasile Tofan, a anunțat că a încheiat discuțiile cu cei 16 miniștri interimari, în cadrul procesului de pregătire a viitorului program de guvernare și de formare a echipei executive, astăzi, 15 iulie, o parte dintre miniștri au ezitat să răspundă direct la întrebările jurnaliștilor, întrebați după prima ședință a Guvernului interimar, dacă vor rămâne sau nu în funcții.