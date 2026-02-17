ULTIMA ORĂ Elevii din Chișinău vor studia online pe 18 februarie

Elevii din municipiul Chișinău vor învăța de la distanță, orele se vor face online, după ce autoritățile au anunțat cod portocaliu de ninsori pentru ziua de mâine, 18 februarie. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban.

Ion Ceban a declarat că anunțul a fost făcut de cu seară (pe 17 februarie, n.r.), pentru ca părinții, profesorii și elevii să se poată pregăti din timp pentru desfășurarea orelor în format online. Edilul a adăugat că măsura ar putea fi extinsă, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Edilul a precizat că măsura este luată pentru a reduce traficul și a facilita intervenția serviciilor municipale în condiții meteo dificile. Totodată, municipalitatea recomandă angajaților care pot munci de la distanță să opteze pentru această soluție.

Autoritățile îi îndeamnă pe părinți să limiteze deplasările care nu sunt urgente și să acorde o atenție sporită copiilor și persoanelor vârstnice.

„În astfel de condiții, serviciile de specialitate pot interveni mai repede pe străzile capitalei și în siguranță pentru toată lumea. În același timp, rog să nu vă porniți la drum dacă nu este o necesitate. Aveți grijă de copii și de persoanele de vârsta a treia. Serviciile municipale sunt pregătite să intervină”, a declarat Ion Ceban.

Anterior, Ministerul Educației și Cercetării a informat că direcțiile de învățământ, în colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul II, pot decide în mod independent organizarea lecțiilor în format online pentru ziua de miercuri, 18 februarie 2026.

Guvernul a anunțat o serie de decizii decizii:

Ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții , pentru decongestionarea traseelor în orele de vârf și diminuarea riscului de accidente, își vor modifica programul de muncă pentru această zi, începând activitatea la ora 09:00 . Încheierea programului de muncă, precum și posibilitatea pentru anumite categorii de angajați de a lucra la distanță se stabilesc de către conducătorii instituțiilor în funcție de necesitate.



, pentru decongestionarea traseelor în orele de vârf și diminuarea riscului de accidente, . Încheierea programului de muncă, precum și se stabilesc de către conducătorii instituțiilor în funcție de necesitate. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Armata Națională vor acorda suport autorităților publice locale, la solicitare, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului spre obiective critice și pentru protecția populației.



publice locale, la solicitare, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului spre obiective critice și pentru protecția populației. Autoritățile publice locale, în baza analizei situației în teren, în comun cu instituțiile de învățământ din gestiune, vor decide posibilitatea învățământului la distanță pentru data de 18 februarie 2026.



pentru data de 18 februarie 2026. Instituțiile principale responsabile de gestionarea situației de criză vor activa protocoalele operaționale și vor prezenta planurile de intervenție.

Codul portocaliu și galben de intensificări ale vântului și precipitații puternice va intra în vigoare pe 18 februarie, de la ora 02:00 și va fi valabil până la ora 20:00, a anunțat Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Cod Portocaliu vizează zona de nord a țării și vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m²).

Cod Galben vizează zona de centru, unde va ninge însemnat cantitativ (7–19 l/m²).