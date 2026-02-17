Cod galben și portocaliu de intensificări ale vântului și precipitații puternice. Poliția îndeamnă pietonii și șoferii să circule cu maximă prudență
Cod portocaliu și galben de intensificări ale vântului și precipitații puternice care intră în vigoare pe 18 februarie 02:00 până la ora 20:00, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).
Cod Portocaliu vizează zona de nord a țării și vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m²).
Cod Galben vizează zona de centru, unde va ninge însemnat cantitativ (7–19 l/m²).
„Pe arii extinse, vântul nord-vestic va sufla în rafale de până la 15–18 m/s. Din cauza intensificărilor de vânt, zăpada va fi viscolită, formându-se troiene, iar vizibilitatea va fi redusă. Pe drumuri se va forma ghețuș. Izolat se vor semnala depuneri de lapoviță”, a precizat SHS.
Astfel, Inspectoratul General al Poliției (IGP) îndeamnă șoferilor să dea dovadă de maximă prudență în timpul conducerii.
„Potrivit datelor furnizate de SHS, astăzi, începând cu ora 20:00 și până mâine la ora 17:00, sunt prognozate ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului. În aceste condiții, carosabilul poate deveni alunecos, iar vizibilitatea redusă. Pietonii sunt îndemnați să evite deplasarea pe carosabil și să traverseze strada doar prin locurile permise, după ce s-au asigurat”, a mai adăugat IGP.