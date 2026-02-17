Program de muncă modificat, învățământ la distanță și intervenția Armatei Naționale. Premierul Munteanu anunță o serie de decizii luate în contextul avertizărilor meteo

Prim-ministrul Alexandru Munteanu anunță că a luat o serie de decizii drept măsuri preventive, în contextul codurilor galben și portocaliu emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Conform deciziilor luate, pentru ziua de miercuri, 18 februarie, ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții vor avea un program diferit de muncă, iar instituțiile de învățământ au posibilitatea să învețe la distanță. Ministerul Educației și Cercetării a venit cu recomandări în acest sens.

„Conform ultimelor actualizări meteo, și anume a codurilor galben și portocaliu emise, sunt prognozate ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, începând cu această noapte și mâine pe parcursul zilei”, a scris premierul pe Facebook.

În acest context, Alexandru Munteanu anunță că au fost luate următoarele decizii:

Ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții, pentru decongestionarea traseelor în orele de vârf și diminuarea riscului de accidente, își vor modifica programul de muncă pentru această zi, începând activitatea la ora 09.00. Încheierea programului de muncă, precum și posibilitatea pentru anumite categorii de angajați de a lucra la distanță se stabilesc de către conducătorii instituțiilor în funcție de necesitate.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Armata Națională vor acorda suport autorităților publice locale, la solicitare, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului spre obiective critice și pentru protecția populației.

Autoritățile publice locale, în baza analizei situației în teren, în comun cu instituțiile de învățământ din gestiune, vor decide posibilitatea învățământului la distanță pentru data de 18 februarie 2026.

Instituțiile principale responsabile de gestionarea situației de criză vor activa protocoalele operaționale și vor prezenta planurile de intervenție.

„Vă rugăm, dragi cetățeni, să urmăriți în continuare actualizările din surse oficiale și să aveți grijă de copii, de cei vulnerabili, de vecinii mai vârstnici”, a adăugat prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Sursa: Facebook/ Alexandru Munteanu

MEC: „Autoritățile publice locale pot decide în mod independent organizarea lecțiilor în format online”

Ministerul Educației și Cercetării informează că direcțiile de învățământ, în colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul II, pot decide în mod independent organizarea lecțiilor în format online pentru ziua de miercuri, 18 februarie 2026.

Se recomandă direcțiilor de educație și autorităților publice locale de nivelul II să distingă între diferitele situații, având în vedere următorii parametri:

distanța pe care o au de parcurs elevii și cadrele didactice până la instituție, în special în mediul rural;

capacitatea serviciilor responsabile de a asigura lucrările de deszăpezire;

situațiile specifice ale elevilor transportați la instituțiile de învățământ, mai ales ale celor care parcurg mai mult de zece kilometri;

starea drumurilor locale și relieful zonei.

„Fiecare direcție de învățământ va stabili formatul de desfășurare a lecțiilor în funcție de situația concretă din fiecare localitate, în urma evaluării condițiilor din teren. Ca urmare, ministerul recomandă adoptarea măsurilor necesare pentru a asigura protecția și siguranța elevilor și a personalului din instituțiile de învățământ. Totodată, direcțiile de învățământ sunt îndemnate să informeze în timp util părinții și comunitatea școlară despre eventualele modificări în organizarea procesului educațional”, a scris MEC.

Recomandarea MEC vine în contextul instituirii de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat a codului galben și portocaliu de ninsori și lapoviță.