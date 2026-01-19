ULTIMA ORĂ Dorin Damir, reținut după ce a fost condamnat la trei ani de pușcărie

Dorin Damir a fost reținut la scurt timp după ce luni, 19 ianuarie 2026, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Inspectoratul General al Poliției.

Luni, 19 ianuarie 2026, un complet de judecată prezidat de magistrata Angela Catană, din care mai fac parte Sergiu Stratan și Alexandru Negru, a proununțat sentința în dosarul angajărilor fictive de la MAI, în care figurează finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, și un fost șef într-o direcție din cadrul Inspectoratului Național de Poliție (INI), Valeriu Cojocaru. Instanța a dispus plasarea acestora în arest imediat după pronunțarea sentinței.

Astfel, instanța i-a recunoscut vinovați în săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și fals în acte pe toți cei trei inculpați, fiind condamnați la trei ani de închisoare cu executare. Din conturile inculpaților, urmează să fie încasată o sumă totală de 170 de mii de lei sub formă de prejudiciu adus Inspectoratului Național de Poliție. De asemenea, cei trei au fost achitați pe alte trei capete de acuzare.