Condamnat la închisoare. Fostul șef al IGP, prima reacție după condamnare

„Am să fac cunoștință cu sentința și, conform descrierilor sentinței, am să urmez tot ce se cere”, declară Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), proaspăt condamnat la trei ani de închisoare, dar care însă nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței.

Luni, 19 ianuarie 2026, un complet de judecată prezidat de magistrata Angela Catană, din care mai fac parte Sergiu Stratan și Alexandru Negru, a proununțat sentința în dosarul angajărilor fictive de la MAI, în care figurează finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, și un fost șef într-o direcție din cadrul Inspectoratului Național de Poliție (INI), Valeriu Cojocaru.

Astfel, instanța i-a recunoscut vinovați în săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și fals în acte pe toți cei trei inculpați, fiind condamnați la trei ani de închisoare cu executare. Din conturile inculpaților, urmează să fie încasată o sumă totală de 170 de mii de lei sub formă de prejudiciu adus Inspectoratului Național de Poliție. De asemenea, cei trei au fost achitați pe alte trei capete de acuzare.

Deși nu s-a prezentat în ședința în care instanța l-a condamnat, contactat de Ziarul de Gardă, Pînzari spune că se află în R. Moldova și că nu se va eschiva.



„Am să fac cunoștință cu sentința și, conform descrierilor sentinței, am să urmez tot ce se cere”.

Fostul șef al IGP s-a declarat nevinovat, venind cu acuzații.

Pînzari: Nu sunt vinovat, dosarul acesta este inventat și fabricat.

ZdG: Deci, domnul Damir a activat în cadrul MAI?

Pînzari: Nu-i cazul, nu comentez, este sub grif secret. […] Este un dosar fabricat.

ZdG: Dar cine l-a fabricat, domnule Pînzari?

Pînzari: Procurorul, cei de la SIS (Serviciul de Informații și Securitate), Stoianoglo (n.r. Alexandr Stoianoglo, fostul procuror general) și alte echipe.

L-am contactat telefonic și pe Valeriu Cojocaru, însă nu ne-a răspuns la apel. ZdG i-a transmis un mesaj cu întrebări și lui Dorin Damir, însă nu a primit deocamdată un răspuns.



