ULTIMA ORĂ Adjunctul interimar al PA, Octavian Iachimovschi, și-a dat demisia

Octavian Iachimovschi, adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupție (PA), și-a dat demisia. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă chiar de către acesta, menționând că nu mai vrea să activeze în Procuratura R. Moldova.

Acuzatorul de stat susține că a luat această hotărâre încă în luna iunie.

Octavian Iachimovschi este unul dintre procurorii anticorupție care recent a cerut judecarea separată a unui dosar al oligarhului Vladimir Plahotniuc în „Frauda bancară” după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis în 2024 comasarea acestei cauze cu dosarul șefilor băncilor implicate în furtul miliardului.

„Noi ne-am împotrivit ca aceste două dosare să fie conexate. Faptele au fost săvârășite în perioade diferite, în circumstanțe diferite. Acum au apărut circumstanțe noi, și anume extrădarea domnului Plahotniuc. El urmează să execute aici, în R. Moldova, un mandat de arest.

Potrivit Codului de procedură penală, cauzele în care sunt persoane arestate se examinează în mod preferențial, în mod de urgență. În acest dosar, avem mai mulți inculpați. Deci, evident, termenul de examinare în privința lui Plahotniuc ar putea să fie destul de îndelungat”, a spus pentru TVR Moldova procurorul Octavian Iachimovschi.

În iunie 2025, Iachimovschi a candidat la funcția de procuror-șef al PA, fiind admis la proba de interviu, dar nu a câștigat concursul. În cadrul acelei etape, Marcel Dumbravan a acumulat 76, 64. Octavian Iachimovschi- 72, 44.

Pe 16 iunie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că nu avea dubii cu privire la integritatea financiară și etică a procurorului Octavian Iachimovschi, acesta promovând evaluarea externă.

Iachimovschi și-a început cariera în cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în iunie 2011. Acesta a deținut funcția de adjunct interimar al șefului PA, însă în decembrie 2019 procurorul General de atunci, Alexandr Stoianoglo, i-a sistat ordinul de numire pe motiv că trebuie să se concentreze pe dosarul „Frauda bancară”. În septembrie 2022, acesta i-a expediat un demers procurorului general interimar de atunci, Dumitru Robu, prin care a solicitat retragerea sa și numirea unui alt conducător al grupului de urmărire penală în dosarul „Frauda bancară”. Din martie 2023, Iachimovschi revine în funcția de șef adjunct interimar al PA, la propunerea procurorului general interimar Ion Munteanu. În 2022, Iachimovschi a candidat la funcția de șef al PA, clasându-se pe locul doi cu 53.01 puncte, în timp ce Veronica Dragalin a obținut un scor de 72.15 puncte, fiind aleasă șefă a instituției.

Pe parcursul anului 2020, în privința procurorului Iachimovschi au fost inițiate patru proceduri disciplinare cu privire la pretinse abateri disciplinare admise în cadrul exercitării atribuțiilor în cadrul urmăririi penale și o procedură disciplinară pentru presupuse acțiuni de încălcare a normelor etice care au adus atingere onoarei și prestigiului Procuraturii. Cauzele au fost comasate într-o singură procedură, care ulterior a fost încetată.

Iachimovschi figurează în calitate de fondator al Asociației procurorilor pentru ordine și dreptate, constituită în septembrie 2019. Procurorii Dumitru Obadă și Iuri Lealin sunt alți doi co-fondatori ai Asociației, care conform statutului a fost creată „în vederea realizării în comun a scopurilor îndreptate spre favorizarea unui dialog constructiv interinstituțional, precum și cu societatea civilă, care ar contribui la edificarea unui Stat de Drept întru triumfarea dezideratelor de justiție și echitate”.

Procurorul: „Erau puțini oameni cu care să lucrez pentru ca lucrurile să înainteze”

Procurorul Octavian Iachimovschi declara anterior pentru ZdG că prin demersul adresat lui Dumitru Robu a cerut suplinirea personalului pentru anchetarea dosarului „Frauda bancară”.

„Conform legislației, procurorii nu pot renunța la un dosar. Demersul suna în felul următor: grupul de lucru este în incapacitate, sunt puțini procurori, ofițeri de urmărire penală și niciun procuror nu poate conduce un astfel de grup. Erau puțini oameni cu care să lucrez pentru ca lucrurile să înainteze. Prin demers, de fapt, se solicita suplinirea echipei”, își amintește Iachimovschi.