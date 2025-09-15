Avocat din oficiu pentru Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”. Procurorii cer din nou judecarea separată a cauzei penale

Procurorii anticorupție solicită din nou judecarea separată a unui dosar al oligarhului Vladimir Plahotniuc în „Frauda bancară” după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis în 2024 comasarea acestei cauze cu dosarul șefilor băncilor implicate în furtul miliardului. Plahotniuc are două dosare în „Frauda bancară”. În unul dintre acestea, el este învinuit că a beneficiat de 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, iar în altul– de 21 de milioane de dolari, scrie TVR Moldova.

„Noi ne-am împotrivit ca aceste două dosare să fie conexate. Faptele au fost săvârășite în perioade diferite, în circumstanțe diferite. Acum au apărut circumstanțe noi, și anume extrădarea domnului Plahotniuc. El urmează să execute aici, în R. Moldova, un mandat de arest.

Potrivit Codului de procedură penală, cauzele în care sunt persoane arestate se examinează în mod preferențial, în mod de urgență. În acest dosar, avem mai mulți inculpați. Deci, evident, termenul de examinare în privința lui Plahotniuc ar putea să fie destul de îndelungat”, a spus pentru TVR Moldova șeful adjunct Procutaturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi.

Luni, 15 septembrie, la Judecătoria Chișinău a avut loc o nouă ședință de judecată în dosar, la care nu s-a prezentat avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac. Cu toate acestea, ședința a avut loc și s-a decis chemarea unui avocat din oficiu.

„Avocatul din oficiu, de fapt, va informa instanța, va informa părțile de când timp are nevoie pentru a-și pregăti poziția asupra demersului și, în general, asupra cauzei. Dar asta nu înseamnă că domnul Lucian Rogac nu poate să vină în ședință”, a precizat procurorul Octavian Iachimovschi pentru sursa citată.

Următoarea ședință de judecată este programată pentru data de 19 septembrie.

În septembrie 2024, fostul procuror general Ion Munteanu declara pentru ZdG că, deși „termenul de 10 ani nu este mic”, în ultimii trei ani s-ar atesta un progres în examinarea și elucidarea circumstanțelor care au cauzat furtul miliardului.

În iulie 2023, PA anunța despre trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor (art.284 alin.(1), art. 30, 42 alin.(3), 190 alin.(5) și art. 30, 243 alin.(3) lit. a) și b) din Codul penal).

Conform probatoriului administrat, în perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, a recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 de dolari şi 3 518 705 de euro, „despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul „Șor””.

Totodată, în perioada anilor 2014 – 2015, învinuitul fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 de dolari, acordate de către Banca de Economii SA, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi.