ULTIMA ORĂ A fost stabilită data când va avea loc ședința de constituire a noului Parlament. Președinta a semnat decretul

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 17 octombrie, Decretul privind convocarea Parlamentului R.Moldova de Legislatura a XII-a, anunță Președinția printr-un comunicat.

Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze procedurile pentru învestirea unui nou Guvern.

Sursa. presedinte.md

Președinta a semnat decretul după ce magistrații Curții Constituționale (CC) au validat joi, 16 octombrie, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși.

Astfel, repartizarea celor 101 mandate în viitorul Parlament va fi următoarea:

Partidul Acțiune și Solidaritate – 55 de mandate;

Blocul Patriotic – 26 de mandate;

Blocul Alternativa – 8 mandate;

Partidul Nostru – 6 mandate;

Partidul Democrația Acasă – 6 mandate.

După pronunțarea hotărârii de către CC, președinta Înaltei Culți, Domnica Manole, a explicat motivele care au stat la baza hotărârii, menționând că instanța NU a identificat „încălcări suficient de grave care să facă imposibilă stabilirea opiniei electoratului”.

„Sarcina Curții este să verifice îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea alegerilor. Am analizat dacă presupusele încălcări au existat în realitate și, cel mai important, dacă acestea au fost suficient de grave pentru a influența rezultatele finale și a face imposibilă stabilirea opiniei reale a electoratului. Doar încălcările care denaturează voința poporului pot duce la anularea scrutinului”, a declarat Domnica Manole.

Pe 6 octombrie 2025, CEC i-a prezentat Curții Constituționale procesul-verbal, raportul şi actele electorale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși.

Totodată, CEC a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în cadrul ședinței din 5 octombrie. De asemenea, Comisia a făcut publice datele privind centralizarea rezultatelor alegerilor, numărul de mandate atribuite fiecărui partid care a trecut pragul electoral dar și alte informații privind alegerile parlamentare.