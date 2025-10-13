UE va reduce sau elimina taxele vamale pentru mai multe produse agroalimentare ucrainene

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, luni, 13 octombrie, o decizie privind poziția pe care UE o va adopta în cadrul Comitetului de asociere UE-Ucraina, reunit în configurația comerț, în ceea ce privește reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru o varietate de produse agroalimentare, cum ar fi produsele lactate, fructele și legumele proaspete, carnea și preparatele din carne, informează un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Aceasta măsură vine în urma acordului preliminar privind revizuirea Zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA) UE-Ucraina, la care s-a ajuns între Comisia Europeană și Ucraina la 30 iunie 2025, cu scopul de a stabili un cadru comercial pe termen lung, previzibil și reciproc în contextul mai larg al procesului de aderare a Ucrainei.

„Decizia de astăzi reafirmă sprijinul neclintit și multilateral al UE pentru Ucraina, după trei ani de agresiune militară neprovocată și nejustificată a Rusiei. Ajutăm Ucraina din punct de vedere militar și financiar, dar trebuie să o ajutăm și prin promovarea liberalizării comerțului. Atât UE, cât și Ucraina vor beneficia de eliminarea taxelor vamale, ceea ce va duce la o stabilitate economică susținută, la relații comerciale durabile și la o integrare mai profundă a Ucrainei în Uniune”, a declarat ministrul danez al Afacerilor Externe, Lars Lokke Rasmussen.

Poziția UE convenită luni va îmbunătăți fluxurile comerciale dintre UE și Ucraina, asigurând în același timp că accesul Ucrainei pe piață este condiționat de alinierea treptată a acesteia la standardele de producție ale UE privind bunăstarea animalelor, pesticidele și medicamentele veterinare. În plus, aceasta ia în considerare nevoile specifice ale anumitor sectoare agricole ale UE prin instituirea unui mecanism robust de salvgardare pe care oricare dintre părți îl poate activa în cazul unei perturbări a pieței.

De asemenea, aceasta asigură că accesul pe piață pentru cele mai sensibile produse, cum ar fi zahărul, carnea de pasăre, ouăle, grâul, porumbul și mierea, rămâne mai limitat și gradual. Liberalizarea completă va fi luată în considerare doar pentru anumite produse nesensibile, cum ar fi laptele și produsele lactate.

În urma adoptării deciziei de către Consiliu, Comitetul de asociere UE-Ucraina, reunit în configurația comerț, va adopta decizia ca parte a procesului de revizuire în temeiul articolului 29 alineatul (4) din acordul de asociere UE-Ucraina. Scopul procesului de revizuire este de a accelera și de a extinde domeniul de aplicare al eliminării taxelor vamale în comerțul dintre UE și Ucraina.