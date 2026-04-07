UE îndeamnă țările să se pregătească pentru amenințările de securitate din Orientul Mijlociu: „Trebuie să fim pregătiți pentru toate scenariile posibile”

Guvernele naționale trebuie să facă mai mult pentru a împiedica teroriștii să intre în UE din Orientul Mijlociu și nu reușesc să protejeze infrastructura critică, a avertizat Comisia Europeană. Magnus Brunner, comisarul UE pentru securitate internă avertizează că conflictul din Orientul Mijlociu „ridică îngrijorări în domeniul securității”, scrie Euractiv.

„Deși cu toții sperăm la o rezolvare rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu, trebuie să fim pregătiți pentru toate scenariile posibile”, a scris Magnus Brunner, comisarul UE pentru securitate internă, într-o scrisoare pe care a trimis-o celor 27 de miniștri de interne ai UE pe 25 martie, scrisoare văzută în exclusivitate de buletinul informativ Euractiv.

Brunner a îndemnat țările să respecte o directivă UE din 2022 privind protejarea părților de infrastructură națională, fie că este vorba de rețele energetice sau instituții financiare, care ar putea deveni „ținte ușor de atacat”.

Termenul limită pentru ca guvernele naționale să includă legea privind reziliența entităților critice în propriile regimuri juridice a expirat în 2024. Scopul acesteia este de a se asigura că țările consolidează reziliența a unsprezece sectoare critice, de la asistența medicală la transporturi, astfel încât acestea să își poată reveni în caz de atacuri.

„Un număr de state membre nu au finalizat încă transpunerea, iar pentru cele care au pus în aplicare legile, rămân provocări în ceea ce privește implementarea”, a scris fostul ministru austriac de finanțe.

Guvernele se luptă, de asemenea, să implementeze legea soră a directivei, cunoscută sub numele de NIS2, care protejează securitatea cibernetică a sectoarelor critice.

Brunner a avertizat, de asemenea, că noul sistem de intrare/ieșire (EES) al UE pentru înregistrarea datelor biometrice ale călătorilor, care urmează să fie pe deplin operațional până la sfârșitul săptămânii, nu trebuie să lase „lacune de securitate” dacă țările nu îl pot pune în funcțiune la timp. Cu toate acestea, se așteaptă ca o mare majoritate a țărilor să poată pune în funcțiune EES săptămâna aceasta.

Administrațiile naționale ar trebui să utilizeze Sistemul de Informații Schengen pentru a semnala persoanele care stârnesc îngrijorări de securitate, a spus Brunner.

„Acest lucru este deosebit de important în contextul potențialului întoarcere a luptătorilor teroriști străini”, a spus el.

Comisia va pune la dispoziție 5 milioane de euro pentru a ajuta țările să apere siturile evreiești care ar putea fi ținte teroriste și „analizează posibilitatea de a mări” acest fond, a spus Brunner.

Deși nu au existat „fluxuri migratorii crescute către UE” legate de războiul din Iran, el a îndemnat țările să intensifice pregătirile pentru noul pact privind migrația al blocului comunitar înainte de termenul limită din iunie, menționând că „nivelul de pregătire variază în cadrul UE”.

Comisia Europeană a plasat securitatea în centrul noii sale agende politice și a însărcinat serviciul său diplomatic cu elaborarea unei noi strategii cuprinzătoare.