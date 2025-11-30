Ucraina sincronizează sancțiunile asupra Rosneft și Lukoil cu SUA și impune sancțiuni producției de drone rusești

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat două decrete care adoptă decizii ale Consiliului Național de Securitate și Apărare (NSDC) pentru sincronizarea sancțiunilor cu Statele Unite și impunerea de restricții persoanelor fizice și juridice implicate în producția și operarea diferitelor tipuri de drone rusești, potrivit Ukrinform.

Decretul, care este parte a unui pachet coordonat cu Statele Unite, impune sancțiuni asupra a 26 de entități juridice rusești legate de sectorul energetic. Printre acestea se numără Rosneft, filialele sale și companii aparținând grupului Lukoil. Sancțiunile SUA au vizat acele segmente ale industriei responsabile pentru aproximativ 55% din producția de petrol a Rusiei.

De la începutul anului, Ucraina a sincronizat deja 13 pachete de sancțiuni cu partenerii săi: Regatul Unit, Canada, SUA, Japonia și Uniunea Europeană.

Un alt decret impune sancțiuni pentru 36 de persoane fizice și 13 persoane juridice implicate în producția, antrenamentul și operarea dronelor rusești. Printre acestea se numără persoane conectate la centrul criminal Rubikon, care testează noi tipuri de arme și participă la operațiuni de luptă împotriva Ucrainei.

De asemenea, au fost introduse sancțiuni împotriva companiilor rusești implicate în dezvoltarea și producția de drone de recunoaștere și atac, drone FPV și sisteme de aviație fără pilot.

Sancțiunile deja impuse au avut un impact semnificativ asupra Rusiei, ceea ce înseamnă că presiunea trebuie sporită, scrie presa din Ucraina. Printre sarcinile cheie se numără sincronizarea suplimentară a sancțiunilor cu partenerii, pregătirea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE și consolidarea restricțiilor împotriva flotei din umbră, a complexului militar-industrial rus, a colaboratorilor și a propagandiștilor.