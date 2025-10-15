Giganții petrolieri Lukoil și Rosneft, pe lista de sancțiuni a Marii Britanii pentru sprijinul acordat guvernului rus: „Nu este loc pentru Federația Rusă pe piețele globale”

Marea Britanie a anunțat miercuri, 15 octombrie, noi sancțiuni împotriva celor două companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, precum și împotriva a 51 de petroliere din așa-numita „flotă fantomă”, în cadrul unui efort de a înăspri presiunile asupra sectorului energetic rus și de a reduce veniturile Kremlinului, notează agenția britanică de știri Reuters.

Potrivit autorităților britanice, Lukoil și Rosneft sunt două entități sancționate în baza legislației privind sancțiunile împotriva Rusiei, pentru sprijinul acordat guvernului rus. Măsurile includ înghețarea activelor, interdicția de a ocupa funcții de conducere și restricții de transport.

Potrivit guvernului britanic, cele două companii, Lukoil și Rosneft, sunt considerate de importanță strategică pentru Kremlin, iar activitățile acestora au o semnificație economică majoră, contribuind la veniturile statului rus care susțin continuarea războiului din Ucraina.

„Introducem sancțiuni direcționate împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft”, a declarat ministra britanică de finanțe, Rachel Reeves, aflată într-o vizită în Statele Unite.

Aceasta a mai precizat că Marea Britanie intensifică presiunile și asupra companiilor din țări terțe, inclusiv India și China, care continuă să faciliteze exportul petrolului rusesc pe piețele internaționale.

Ministra britanică de finanțe, Rachel Reeves, a subliniat că „nu este loc pentru Rusia pe piețele globale” și a reiterat angajamentul Marii Britanii de a lua toate măsurile necesare pentru a opri finanțarea războiului dus de Moscova în Ucraina.

Noua rundă de sancțiuni vizează 51 de nave, dintre care 44 fac parte din așa-numita „flotă fantomă”, precum și mai multe persoane și entități din sectoare-cheie, inclusiv energie și apărare.

Luna trecută, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Statele Unite sunt dispuse să colaboreze cu țările europene pentru a analiza posibilitatea unor sancțiuni mai dure împotriva entităților rusești, inclusiv Rosneft și Lukoil.

Rosneft este cel mai mare producător de petrol din Rusia, asigurând aproximativ 40% din producția totală a țării. Lukoil este al doilea mare producător, dar are cea mai extinsă expunere internațională dintre companiile petroliere rusești.