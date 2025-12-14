Ucraina se oferă să renunțe la cererile de aderare la NATO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică, 14 decembrie, că este gata să renunțe la cererile de aderare la NATO în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA și a Europei, într-o vizită menită să impulsioneze discuțiile de pace de la Berlin, scrie POLITICO.

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său Jared Kushner au presat Ucraina să accepte concesii dureroase, inclusiv cedarea teritoriilor din linia frontului către Rusia, înaintea discuțiilor cu Zelenski și aliații europeni ai Ucrainei privind planul Casei Albe de a pune capăt invaziei Rusiei.

Zelenski le-a spus reporterilor duminică, că orice plan va implica concesii, dar că Ucraina are nevoie în continuare de garanții de securitate din partea SUA și a Europei, similare clauzei Articolului 5 a NATO privind protecția reciprocă pentru orice membru atacat.

„Vorbim despre garanții bilaterale de securitate între Ucraina și Statele Unite – și anume, garanții similare Articolului 5… precum și garanții de securitate pentru noi din partea partenerilor noștri europeni și din partea altor țări precum Canada, Japonia și altele”, a declarat Zelenski jurnaliștilor.

Rusia a declarat că va respinge toate propunerile Ucrainei și ale Europei, punând la îndoială succesul eforturilor lui Trump de a pune capăt războiului de aproape patru ani.

Liderii Ucrainei și ai UE lucrează la un plan de pace în 20 de puncte, elaborat de SUA, care include concesii teritoriale față de Rusia.

Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit încă un răspuns de la Washington la propunerile revizuite trimise la începutul acestei săptămâni de la Kiev, după consultări cu liderii europeni.