Trump exclude o întâlnire cu Putin fără progrese în ceea ce privește pacea în Ucraina: „Nu-mi voi pierde timpul”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 25 octombrie că nu intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin decât dacă vede o cale clară către un acord de pace între Rusia și Ucraina, potrivit Kyiv Independent.

„Va trebui să știm că vom face o înțelegere. Nu-mi voi pierde timpul. Întotdeauna am avut o relație excelentă cu Vladimir Putin, dar aceasta a fost foarte dezamăgitoare”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One.

Trump a spus că se aștepta ca pacea în Ucraina să fie mai ușor de realizat decât alte progrese diplomatice.

„Credeam că acest lucru ar fi avut loc cu mult înainte de pacea în Orientul Mijlociu… dacă te uiți la India și Pakistan, aș putea spune că aproape oricare dintre acordurile pe care le-am încheiat deja, credeam că ar fi fost mai dificil decât Rusia și Ucraina. Dar nu a funcționat așa. Există multă ură între cei doi – între Zelenski și Putin. Există o ură imensă.”

Cu două zile mai devreme, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că un summit Trump-Putin „nu este complet exclus”.

„Președintele și-a exprimat de mult timp frustrarea față de Vladimir Putin și, sincer, față de ambele părți ale acestui război. El a spus întotdeauna că, pentru a negocia un acord de pace bun, ambele părți trebuie să fie interesate de un acord de pace bun”, a declarat Leavitt pe 23 octombrie. Ea a adăugat că Trump a văzut „nu suficient interes și suficiente acțiuni” din partea Rusiei pentru a avansa spre pace.

„Președintele și întreaga administrație speră ca într-o zi acest lucru să se întâmple din nou, dar vrem să ne asigurăm că există un rezultat tangibil și pozitiv în urma acestei întâlniri și că este o bună utilizare a timpului președintelui”, a adăugat ea.

Comentariile lui Leavitt au venit la o zi după ce Washingtonul a impus primele sancțiuni Moscovei de când Trump a preluat mandatul. Pe 22 octombrie, SUA au sancționat cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil, precum și filialele acestora.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că măsurile vizează exercitarea de presiuni asupra Kremlinului pentru a accepta un armistițiu. „Acum este momentul să oprim uciderile și pentru un armistițiu imediat”, a spus el.