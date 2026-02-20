Trump atacă Curtea Supremă după anularea tarifelor, anunță noi taxe globale de 10% și alte măsuri comerciale

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat dur la decizia Curtea Supremă a SUA de a respinge o parte din tarifele comerciale impuse de administrația sa, calificând hotărârea drept „profund dezamăgitoare” și anunțând imediat introducerea unui tarif global de 10% pentru aproximativ cinci luni. Trump a sugerat că instanța ar fi fost influențată politic și a promis „alternative” pentru a înlocui taxele invalidate, notează Reuters.

„Profund dezamăgitor” și „rușinos”

Trump a calificat hotărârea drept „profund dezamăgitoare” și a declarat: „Îmi este rușine de anumiți membri ai Curții, absolut rușine pentru că nu au avut curajul să facă ceea ce este corect pentru țara noastră”.

El a susținut că statele străine ar celebra verdictul: „Țările străine care ne-au jefuit ani la rând sunt extaziate. Sunt atât de fericite și dansează pe străzi, dar nu vor dansa mult timp, vă pot asigura”.

Fără a prezenta dovezi, Trump a afirmat că instanța ar fi fost „influențată de interese străine și de o mișcare politică mult mai mică decât ar crede vreodată oamenii”.

Tarif global de 10% și „alternative”

Președintele american a anunțat: „Astăzi voi semna un ordin pentru a impune un tarif global de 10% în baza Secțiunii 122, peste tarifele noastre obișnuite deja percepute”. Noile taxe ar urma să fie aplicate „în următoarele cinci luni”, timp în care administrația va analiza tarife permanente.

„În acea perioadă de aproximativ cinci luni, desfășurăm diversele investigații necesare pentru a stabili tarife corecte sau tarife, pur și simplu, pentru alte țări”, a spus Trump.

El a promis și alte măsuri: „Alte alternative vor fi acum folosite pentru a le înlocui pe cele pe care Curtea le-a respins în mod incorect. Avem alternative”. Potrivit lui Trump, „ar putea fi mai mulți bani. Vom încasa mai mulți bani și vom fi mult mai puternici datorită acestui lucru”.

Întrebat despre durata taxelor, Trump a spus că SUA „au dreptul să facă cam ceea ce vor să facă, dar vom percepe această taxă începând efectiv, cred că peste trei zile”.

Critici la adresa judecătorilor numiți de el

Trump i-a criticat pe doi judecători conservatori numiți chiar de el, Neil Gorsuch și Amy Coney Barrett, care au susținut decizia majoritară 6–3 împotriva tarifelor sale.

„Cred că decizia lor a fost teribilă. Cred că este o rușine pentru familiile lor”, a spus Trump. Întrebat dacă regretă numirile, el a răspuns: „Nu vreau să spun dacă regret sau nu”.

În schimb, Trump l-a lăudat pe Brett Kavanaugh, autorul opiniei separate: „Are dreptate. De fapt, pot percepe mult mai mult decât percepeam”.

Dispută privind veniturile din tarife și acordurile comerciale

Trump a criticat faptul că decizia nu ar clarifica ce se întâmplă cu banii deja încasați din tarife și a sugerat litigii îndelungate. El a spus că unele acorduri comerciale existente vor rămâne, dar altele vor fi înlocuite: „Unele dintre ele rămân. Multe dintre ele rămân. Unele nu, și vor fi înlocuite cu celelalte tarife”.

„Toate acordurile sunt în vigoare, dar pur și simplu vom face acest lucru într-un mod diferit”, a adăugat Trump.

Amintim că vineri, 20 februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a respins tarifele extinse impuse de Donald Trump, pe care președintele le aplicase invocând o lege destinată situațiilor de urgență națională, provocând astfel o înfrângere usturătoare pentru liderul republican. Decizia, pronunțată vineri, are implicații majore pentru economia globală.

Judecătorii, printr-o hotărâre de 6-3 semnată de conservatorul Chief Justice John Roberts, au confirmat decizia unei instanțe inferioare potrivit căreia utilizarea de către Trump a acestei legi din 1977 a depășit autoritatea sa. Curtea a stabilit că legea în cauză – International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – nu îi conferea președintelui puterea pe care o invoca pentru a impune aceste tarife.

