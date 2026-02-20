Lovitură pentru Trump: Curtea Supremă a SUA anulează tarifele globale impuse de liderul de la Casa Albă

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins tarifele extinse impuse de Donald Trump, pe care președintele le aplicase invocând o lege destinată situațiilor de urgență națională, provocând astfel o înfrângere usturătoare pentru liderul republican. Decizia, pronunțată vineri, are implicații majore pentru economia globală, titrează Reuters.

Judecătorii, printr-o hotărâre de 6-3 semnată de conservatorul Chief Justice John Roberts, au confirmat decizia unei instanțe inferioare potrivit căreia utilizarea de către Trump a acestei legi din 1977 a depășit autoritatea sa. Curtea a stabilit că legea în cauză – International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – nu îi conferea președintelui puterea pe care o invoca pentru a impune aceste tarife.

„Sarcina noastră astăzi este să decidem doar dacă puterea de a „reglementa … importurile”, așa cum îi este conferită președintelui prin IEEPA, include și dreptul de a impune tarife. Răspunsul este nu,” a scris John Roberts în hotărâre, citând textul legii pe care Trump îl invoca pentru a-și justifica tarifele extinse.

Casa Albă nu a făcut comentarii imediate despre decizie. Decizia a fost salutată de democrați și de diverse grupuri din industrie. Totuși, multe asociații de afaceri și-au exprimat îngrijorarea că hotărârea va genera luni de incertitudine suplimentară, pe măsură ce administrația va încerca să impună noi tarife prin alte autorități legale.

Decizia Curții a dus la creșteri semnificative ale indicilor bursieri din SUA, afectați anterior de mișcările imprevizibile ale lui Trump privind tarifele, și a slăbit dolarul, în timp ce randamentele obligațiunilor de stat au urcat ușor.

Judecătorul Brett Kavanaugh, în opinia sa separată, alături de conservatorii Clarence Thomas și Samuel Alito, a susținut că decizia nu îl împiedică pe Trump „să impună majoritatea, dacă nu toate, aceste tipuri de tarife prin alte autorități legale”, adăugând că „hotărârea Curții nu va restrânge semnificativ autoritatea prezidențială asupra tarifelor pe viitor.”

O parte a majorității Curții a menționat, de asemenea, că interpretarea invocată de Trump ar fi intruzivă în puterile Congresului și ar încălca doctrina juridică numită „major questions” („întrebări majore”), conform căreia acțiuni ale ramurii executive de „importanță economică și politică vastă” trebuie să fie clar autorizate de Congres. Această doctrină a fost folosită anterior pentru a limita anumite decizii cheie ale fostului președinte democrat Joe Biden.

Roberts a subliniat că „președintele trebuie să arate o autorizare clară a Congresului” pentru a-și justifica exercițiul extraordinar de putere de a impune tarife, concluzionând: „Nu poate.” El a mai notat că, dacă Congresul ar fi intenționat ca IEEPA să confere președintelui „puterea distinctă și extraordinară de a impune tarife, ar fi făcut acest lucru în mod explicit – așa cum a procedat în mod constant în alte legi privind tarifele.”

Trump a folosit tarifele – taxe asupra bunurilor importate – ca instrument central în politica economică și externă, generând un război comercial global care a afectat partenerii comerciali, piețele financiare și a creat incertitudine economică la nivel mondial.

Decizia Curții a fost pronunțată în urma provocării legale formulate de companii afectate de tarife și de 12 state americane, majoritatea guvernate de democrați, împotriva utilizării fără precedent a IEEPA de către Trump pentru a impune unilateral taxe pe importuri.

Alături de Roberts în majoritate s-au aflat judecătorii conservatori Neil Gorsuch și Amy Coney Barrett, amândoi numiți de Trump în primul său mandat, precum și trei judecători liberali – Sonia Sotomayor, Elena Kagan și Ketanji Brown Jackson. Judecătorii liberali nu au aderat la secțiunea opiniei care invoca doctrina „major questions”.

Curtea Supremă, cu o majoritate conservatoare de 6-3, îl susținuse anterior pe Trump în mai multe decizii emise pe bază de urgență de la revenirea sa în funcția de președinte în ianuarie 2025.

Tarifele impuse de Trump urmau să genereze în următorul deceniu venituri de trilioane de dolari pentru economia SUA, cea mai mare din lume. Estimările economiștilor de la Penn-Wharton Budget Model arătau că sumele colectate pe baza tarifelor IEEPA depășeau 175 de miliarde de dolari, sume care ar trebui probabil returnate în urma deciziei Curții.

Constituția SUA conferă Congresului, nu președintelui, autoritatea de a impune taxe și tarife. Trump a invocat IEEPA pentru a aplica tarife aproape tuturor partenerilor comerciali ai SUA fără aprobarea Congresului, devenind primul președinte care folosește această lege pentru tarife.