Trump acuză China că a încălcat armistițiul comercial

Președintele american Donald Trump a acuzat vineri China că a încălcat înțelegerea de calmare a tensiunilor comerciale convenită pe 12 mai pentru a da o șansă negocierilor privind taxele vamale, relatează AFP, citat de Agerpres.

„Fără a fi o mare surpriză, China a încălcat total acordul convenit cu noi”, a scris Trump pe rețeaua de socializarea Truth Social, fără a preciza încălcările la care se referă.

„China se afla în fața unui mare pericol economic. Taxele vamale foarte ridicate pe care eu le instituisem practic îi tăiau accesul la piața americană. Numeroase uzine (chineze) se închideau, existau, pentru a folosi un eufemism, „tensiuni sociale”. Am văzut ce se întâmpla și nu mi-a plăcut, în cazul lor, nu al nostru. Am încheiat un acord rapid cu China pentru a-i salva de la ceea ce am crezut că urma să fie o situație foarte rea, și nu aș fi vrut să se întâmple asta. În urma acestui acord, totul s-a stabilizat rapid și China a revenit la normal”, a mai scris Trump în mesajul în care acuză China de încălcarea înțelegerii și la final el își reproșează că a fost ‘un tip de treabă’ cu China.