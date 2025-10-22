Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru că au urcat la volan în stare de ebrietate

Trei persoane au fost condamnate pentru conducerea mijlocului de transport în stare ebrietate cu grad avansat, anunță miercuri, 22 octombrie, Procuratura Generală (PG).

Astfel, prin sentința Judecătoriei Bălți cu sediul Sîngerei, un bărbat din raionul Sîngerei, anterior condamnat de două ori pentru conducerea mijlocului de transport în stare ebrietate cu grad avansat, a fost recunoscut din nou vinovat de conducerea unei motociclete în stare de ebrietate alcoolică cu depășirea limitelor admisibile (2,02 g/l alcool în sânge), fără a deține permis de conducere.

Potrivit PG, inculpatul și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost examinată în procedură simplificată.

„Instanța de judecată i-a aplicat o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.”

Cea de a doua sentință vizează un tânăr de 26 de ani. Acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru că în august 2025, a condus în stare de ebrietate un automobil pe strada Alecu Russo din capitală, fără a deține permis de conducere.

„Acesta a mai comis o faptă similară în trecut, fiind sancționat cu muncă neremunerată în folosul comunității. Prin cumul de sentințe, acestuia i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 2 ani și 15 zile de închisoare”, a precizat PG.

Un alt bărbat de 36 de ani, în privința căruia a fost anulat dreptul de a conduce mijloace de transport, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru că în iunie 2025, a urcat la volanul automobilului în stare de ebrietate, provocând un accident rutier.