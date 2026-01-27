Trei bărbați sunt cercetați penal după ce au angajat șoferi pentru a transporta ilegal migranți din Asia și Africa în Uniunea Europeană

Trei persoane cu vârste de 30, 33 și 35 de ani din Comrat sunt cercetați penal, după ce aceștia ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa, anunță marți, 27 ianuarie Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit unui comunicat, migranții așteptau pe șoferii racolați de cei trei bănuiți la hotarul Sud-Estic al Uniunii Europene.

„Șoferii îi preluau pe migranți și-i transportau în state precum Ungaria, Croația, Polonia, Lituania și Austria. În acest scop, cei trei publicau pe TikTok, Facebook și pe Telegram oferte fictive de angajare în calitate de «șoferi în Uniunea Europeană», cu 1000 euro per migrant transportat”, a precizat PCCOCS.

Totodată, au fost desfășurate o serie de percheziții de către ofițerii de frontieră și ofițerii de poliție la domiciliile bănuiților. În urma descinderilor, a fost ridicată tehnică de calcul, mijloace de comunicare electronică, sume de bani, acte de identitate și contracte fictive utilizate pentru a camufla proveniența veniturilor ilegale ale membrilor grupului infracțional.

Astfel, unuia dintre bărbați i-a fost aplicat măsura arestului pentru 30 de zile, iar altul este cercetat în libertate, „pe când cel de-al treilea bănuit se ascunde de oamenii legii”.