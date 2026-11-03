Trebuie să-ți schimbi buletinul din cauza atacului cibernetic? AGE prezintă clarificări pentru afirmațiile frecvent întâlnite după incident

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a venit cu clarificări pentru cinci afirmații frecvent întâlnite după incidentul de securitate cibernetică care a vizat sisteme informaționale și registre de stat. În spațiul public au apărut mai multe întrebări și interpretări privind impactul asupra datelor personale, documentelor și serviciilor digitale.

FALS: Trebuie să-mi schimb actul de identitate din cauza incidentului. ADEVĂRAT: Potrivit recomandărilor oficiale, nu este necesară schimbarea actului de identitate ca urmare a incidentului. Un document nou nu schimbă IDNP-ul și nu elimină informațiile deja extrase.

FALS: Date extrase înseamnă că documentele mele au fost șterse din registre. ADEVĂRAT: Extragerea neautorizată a datelor nu înseamnă ștergerea lor. Verificările de până acum nu au identificat modificări sau alterări ale datelor cetățenilor în registrele de stat.

FALS: Atacul cibernetic a fost posibil deoarece AGE nu a actualizat versiunea PHP. ADEVĂRAT: Atacul nu a fost realizat prin exploatarea unor vulnerabilități PHP.

FALS: Dezactivarea EVOSign dovedește că semnătura electronică a fost compromisă. ADEVĂRAT: Autentificarea prin EVOSign și în doi pași a fost dezactivată temporar, ca măsură preventivă pentru verificări suplimentare de securitate.

FALS: Trebuie să șterg contul aplicației mobile EVO, pentru ca datele mele să nu mai scurse. ADEVĂRAT: Atacul recent a vizat sisteme informaționale și registre de stat în care sunt stocate date, nu conturile utilizatorilor aplicației mobile EVO.

Potrivit AGE, cetățenii care își doresc clarificări privind situația lor pot depune o petiție semnată electronic pe platforma eDemocratie.gov.md fie pe email la [email protected] sau pe hârtie, semnată olograf, ce poate fi expediată prin poștă sau depusă la sediul AGE. Informațiile care vă vizează individual pot fi comunicate după confirmarea identității.

„Rămâneți vigilenți la apeluri și mesaje suspecte. Nu comunicați parole, PIN-uri sau coduri de autentificare și nu confirmați plăți pe care nu le-ați inițiat. AGE va continua să informeze publicul despre măsurile întreprinse și rezultatele confirmate ale verificărilor prin canalele oficiale”, mai comunică Agenția.

Pe 24 octombrie, Agenția de Guvernare Electronică (AGE), Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) și Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) au anunțat că au oprit un atac cibernetic asupra mai multor servicii publice din R. Moldova, care s-a produs în noaptea de 22 octombrie, după ce au înregistrat aproximativ 11 milioane de solicitări de acces. Ulterior, pe 25 octombrie, aceleași instituții anunțau că „noaptea trecută, în jurul orei 02:00, specialiștii au identificat și blocat o nouă tentativă de accesare forțată a unui număr de servicii publice guvernamentale”, iar pe 26 octombrie au comunicat că serviciile pentru depunerea și emiterea actelor permisive au fost restabilite.

Pe 27 octombrie însă, autoritățile au anunțat că în urma atacului cibernetic din 19–23 octombrie asupra sistemelor guvernamentale, ar fi fost extrase date asociate unui număr de aproximativ 750 de mii de IDNP-uri, printre care date de identificare, statutul de asigurat, informații financiare, inclusiv IBAN-ul.