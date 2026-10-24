Un atac cibernetic a vizat mai multe servicii publice digitale din R. Moldova. Au fost înregistrate circa 11 milioane de solicitări de accesare a datelor

Un atac cibernetic care a vizat mai multe servicii publice digitale din R. Moldova a fost stopat pe 23 octombrie, după ce autoritățile au înregistrat circa 11 milioane de solicitări de accesare, care ar fi urmărit obținerea neautorizată a datelor cu caracter personal.

Potrivit unui comunicat comun al Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) și Agenției pentru Securitate Cibernetică (ASC), incidentul s-a produs în noaptea de 22 octombrie. Autoritățile au identificat activități neobișnuite în accesarea serviciilor publice digitale și în interogările de date, iar, ca măsură preventivă, serviciile vizate au fost deconectate.

„Datele personale pot fi folosite în tentative de fraudă. Escrocii se pot prezenta drept reprezentanți ai instituțiilor publice, ai băncilor sau ai altor organizații. Pentru a câștiga încrederea, ei pot invoca numele și IDNP-ul persoanei. Faptul că apelantul cunoaște aceste date nu înseamnă că reprezintă o instituție oficială”, precizează autoritățile.

Cetățenii sunt îndemnați să nu divulge parole, coduri de autentificare sau alte informații confidențiale și să nu autorizeze operațiuni la solicitarea unor persoane necunoscute.

Poliția și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal au fost informate, iar investigația continuă pentru stabilirea circumstanțelor incidentului.

Lucrările de securizare continuă inclusiv în weekend. Din acest motiv, unele servicii sau platforme ar putea fi temporar indisponibile sau greu accesibile, menționează instituțiile.



