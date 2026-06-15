Traficul rutier va fi suspendat parțial pe mai multe străzi din capitală. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație

Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că, potrivit dispozițiilor emise de Primăria Chișinău, pe mai multe artere din capitală vor fi instituite restricții parțiale de circulație, atât în luna iunie cât și iulie. Intervențiile se vor desfășura preponderent pe timp de noapte, în scopul reducerii impactului asupra circulației rutiere și pentru asigurarea organizării eficiente a procesului tehnologic, comunică Primăria Municipiului Chișinău.

„Lucrările vor fi executate etapizat, cu sistarea temporară a circulației autovehiculelor pe o bandă și dirijarea traficului pe contrasens prin intermediul regulatorilor de trafic. Pe durata executării lucrărilor vor fi aplicate mijloace necesare de restricționare și semnalizare temporară a circulației rutiere, în conformitate cu schemele de organizare a circulației, aprobate de INSP”, potrivit Primăriei Chișinău.

În perioada 15 iunie – 12 iulie, resticțiile de circulație vor afecta:

Șoseaua Muncești (măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal);

Strada Sfatul Țării, pe tronsonul cuprins între strada 31 August 1989 și strada București (în legătură cu necesitatea construirii rețelelor tehnico-edilitare publice de apeduct, canalizare, la solicitarea companiei „URBAN WATER VJ” S.R.L).

În perioada 15 iunie – 27 iunie:

Strada Burebista, pe tronsonul cuprins între stradela Burebista și strada Cetatea Albă (în legătură cu necesitatea executări lucrărilor de reparație a rețelei electrice, la solicitarea SA „Termoelectrica”).

De asemenea, pe data de 16 iunie, în intervalul orelor 08:00-15:00, va fi sistată circulația transportului pe șos. Hîncești tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, în legătură cu organizarea și desfășurarea unui exercițiu internațional de teren MD EU MODEX 2026, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pe șos. Hîncești (sub podul de la Telecentru).

„Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate în zonele vizate și să manifeste prudență sporită”, îndeamnă IGP.