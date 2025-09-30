Traficul rutier va fi suspendat în perimetrul PMAN, în contextul desfășurării sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”. Cum va circula transportul public

În perioada: 03 octombrie 2025, ora 16:00 – 06 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari. Dar și pe str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989, informează Primăria municipiului Chișinău.

Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea în Piața Marii Adunării Naționale a sărbătorii Ziua Națională a Vinului, ediția a XXIV-a.

Transportul public care traversează centrul orașului în perioada vizată va fi redirecționat pe străzile adiacente, după cum urmează:

Troleibuze

traseul rutelor nr. 1, 5 și 8 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite, retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite;

– de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite, de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite; traseul rutei nr. 4 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe str. Vasile Lupu pe str. Constantin Stere, str. Mihail Kogălniceanu, str. Serghei Lazo, str. Alexei Mateevici, str. Alexandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

– de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București și în continuare pe traseul stabilit, de pe str. Vasile Lupu pe str. Constantin Stere, str. Mihail Kogălniceanu, str. Serghei Lazo, str. Alexei Mateevici, str. Alexandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; traseele rutelor nr. 7, 12, 16, 25, 32 se scurtează până la str. Columna;

traseul rutei nr. 10 se modifică după cum urmează: tur – de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri și în continuare pe traseul stabilit, retur – pe traseul stabilit;

– de pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri și în continuare pe traseul stabilit, pe traseul stabilit; activitatea rutei nr. 12 se suspendă pe perioada activităților;

traseul rutei nr. 22 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe bd. Dacia pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit;

– de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit, de pe bd. Dacia pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit; traseul rutei nr. 29 se modifică după cum urmează: tur – de pe str. Petricani pe str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir, Calea Ieșilor cu întoarcere la Parcul „Alunelul”, retur în direcția str. Mircești – de pe Calea Ieșilor pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Mihai Viteazul și în continuare pe traseul stabilit;

– de pe str. Petricani pe str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir, Calea Ieșilor cu întoarcere la Parcul „Alunelul”, – de pe Calea Ieșilor pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Mihai Viteazul și în continuare pe traseul stabilit; traseul rutei nr. 34 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea.

Autobuze