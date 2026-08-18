Trafic de influență la obținerea permisului pentru tractor: Un bărbat din Hâncești, dat în căutare după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare

Un bărbat de 35 de ani, originar din raionul Hâncești, a fost găsit vinovat de trafic de influență, după ce a susținut că are influență asupra unor persoane publice responsabile de eliberarea certificatelor de tractorist-mecanic, cu categoria de calificare corespunzătoare, precum și a permiselor de conducere pentru tractorist, categoria „H”. Acesta a fost condamnat la trei de închisoare, cu executarea în penitenciar de tip semiînchis, de către prima instanță, anunță Procuratura Generală.

Potrivit materialelor cauzei, în primăvara anului 2024, inculpatul, urmărind scopul obținerii unor mijloace financiare necuvenite, a susținut că are influență asupra unor persoane publice responsabile de eliberarea certificatelor de tractorist-mecanic, cu categoria de calificare corespunzătoare, precum și a permiselor de conducere pentru tractorist, categoria „H”.

Astfel, aflându-se în mun. Chișinău, acesta a pretins de la un bărbat 1200 de euro, bani care, potrivit afirmațiilor sale, urmau să fie transmiși persoanelor publice indicate, pentru facilitarea obținerii permisului de conducere pentru tractor.

Examinarea cauzei penale a avut loc în lipsa inculpatului, acesta fiind anunțat în căutare. Instanța de judecată l-a condamnat la 3 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Inculpatul nu este la prima abatere de la lege. Anterior, acesta a fost condamnat pentru furt, jaf, tentativă de viol, răpirea unui mijloc de transport și violare de domiciliu.