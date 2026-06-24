Temperaturile ridicate se mențin în R. Moldova: în unele raioane se așteaptă averse

Zilele călduroase continuă. Pentru ziua de miercuri, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a prognozat temperaturi ridicate pentru toate regiunile țării.

Potrivit prognozei, în centrul țării, cerul va fi variabil, cu maxime de până la 29°C. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de aproximativ 27 km/h, iar umiditatea aerului va atinge 75%.

În nord, se menține un regim similar, cu cer variabil și temperaturi maxime de 26°C. Vântul din nord-vest va avea intensificări de până la 18 km/h, iar umiditatea va fi de circa 75%.

În sudul țării sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor urca până la 31°C. Vântul va sufla din nord-vest cu până la 27 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 80%.