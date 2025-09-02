Tânărul din Micăuți, dat dispărut în iunie, a fost găsit mort în apropierea unui iaz. Cauza decesului este momentan necunoscută

Tânărul de 18 ani satul Micăuți, raionul Strășeni, care a plecat de acasă pe 6 iunie „pentru a se întâlni cu un prieten”, a fost găsit mort, în apropierea unui iaz din extravilanul localității Micăuți. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Mariana Didenco, ofițeră de presă a Inspectoratului de Poliție Strășeni.

Medicii legiști urmează să efectueze expertiza medico-legală pentru a stabili cauza exactă a decesului, conform reprezentantei Poliției.

„Din nefericire, corpul neînsuflețit al tânărului căutat a fost depistat la aproximativ opt km de domiciliu, de către trecători, în apropierea unui iaz din extravilanul localității Micăuți.

La fața locului, părinții au recunoscut hainele și obiectele personale găsite asupra acestuia”, a declarat Mariana Didenco pentru ZdG.

Acțiunile de urmărire penală continuă.

Pe 18 iunie 2025, Poliția R. Moldova anunța despre dispariția unui tânăr de 18 ani din satul Micăuți, raionul Strășeni, solicitând sprijinul cetățenilor pentru a-i stabili locul aflării.

Potrivit oamenilor legii, băiatul a plecat de acasă pe 6 iunie „pentru a se întâlni cu un prieten” și nu s-a mai întors. Familia a anunțat autoritățile abia pe 15 iunie.