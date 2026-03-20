SURSE Numele persoanelor cu funcții de răspundere din Comitetul Executiv al Găgăuziei, bănuite de exces de putere. Poliția a pornit un proces penal: „Există suspiciunea modificării ilegale a destinației mijloacelor bugetare”

Inspectoratul de Poliție Comrat a înregistrat o sesizare privind posibile acțiuni ilegale comise de persoane cu funcții de răspundere din cadrul Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), în urma examinării materialelor, organul de constatare al Direcției de Poliție din UTA Găgăuzia a pornit un proces penal sub aspectul comiterii infracțiunii de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu.

Potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă, persoanele vizate sunt fosta bașcană a Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată de prima instanță la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, și prim-vicepreședintele Comitetului Executiv, Ilia Uzun, care a preluat conducerea Comitetului după plasarea în arest a lui Guțul. Acesta a fost și deputat al Adunării Populare a Găgăuziei.

Conform datelor preliminare, în perioada anilor 2024–2025, persoane responsabile ar fi dispus alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului autonomiei pentru cheltuieli care nu țin de circumstanțe excepționale sau imprevizibile, contrar destinației legale a acestui fond.

„Este vorba inclusiv despre alocarea a peste 780 de mii de lei pentru procurarea cadourilor de Anul Nou, cheltuieli care urmau să fie planificate și aprobate în buget în mod ordinar.

Prin aceste acțiuni există suspiciunea modificării ilegale a destinației mijloacelor bugetare și cauzării unui prejudiciu material în proporții mari”, menționează reprezentanții Poliției.

Cauza penală a fost transmisă Procuraturii UTA Găgăuzia, cu propunerea de a fi remisă spre investigare organului competent – Centrul Național Anticorupție (CNA).

În iunie 2023, Ilia Uzun a fost vizat într-o anchetă a Ziarului de Gardă. O serie de înregistrări video de la două scrutine în care cetățenii Bulgariei care locuiesc în Găgăuzia au fost chemați să-și aleagă membrii Adunării Naționale, adică a Parlamentului Bulgariei, arătau cum activistul Mihail Vlah și Ilia Uzun discutau cu mai multe persoane care urmau atunci să voteze, iar ulterior le-a oferit bani. Imaginile au fost filmate la scrutinele parlamentare bulgare din 2 octombrie 2022 și 2 aprilie 2023.