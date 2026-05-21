„Sunt convins că avem nevoie de o nouă dinamică atât pentru Ucraina, cât și pentru Balcanii de Vest și Moldova”. Cancelarul german a cerut liderilor UE să discute un nou statut suplimentar de membru pentru țările candidate

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut liderilor UE să discute un nou statut suplimentar de membru pentru Ucraina și alte țări candidate, inclusiv, R. Moldova, pentru „a menține impulsul până când acestea devin membre cu drepturi depline ale blocului”, se arată într-o scrisoare consultată de Kyiv Independent din 18 mai.

„Sunt convins că avem nevoie de o nouă dinamică atât pentru Ucraina, cât și pentru Balcanii de Vest și Moldova”, spune Merz în scrisoarea consultată de publicația ucraineană.

Anterior, Reuters a scris despre scrisoarea formulată de Merz în adresa liderilor UE. Cancelarul german a a propus acordarea Ucrainei unui rol direct în structurile Uniunii Europene, ca pas intermediar către aderarea la UE, despre care a spus că ar putea facilita un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia

Merz a sugerat că Ucrainei i s-ar putea acorda un nou statut de „membru asociat”, care ar permite oficialilor ucraineni să participe la summiturile și reuniunile ministeriale ale UE – dar să nu voteze în cadrul acestora.

Sursa citată scrie că liderul german a propus, de asemenea, ca membrii UE să își asume un „angajament politic” de a aplica clauza de asistență reciprocă a blocului Ucrainei „pentru a crea o garanție de securitate substanțială”.

Reuters notează că o rută clară de acces în UE ar putea fi vitală pentru ca președintele Volodimir Zelenski să convingă ucrainenilor orice acord de pace, în special dacă – așa cum se așteaptă pe scară largă – Ucraina nu își recapătă controlul asupra întregului teritoriu sau nu se alătură alianței militare NATO, spun analiștii.

Însă, oficialii europeni spun că este nerealist ca Ucraina să obțină statutul de membru deplin în bloc în următorii ani, chiar dacă data anului 2027 a fost inclusă într-un plan de pace în 20 de puncte discutat între Statele Unite, Ucraina și Rusia, scrie sursa citată.

Propunerea lui Merz reprezintă o încercare de a găsi o cale de mijloc între o aderare rapidă și statutul actual al Ucrainei de țară candidată la începutul procesului.

„Propunerea mea reflectă situația particulară a Ucrainei, o țară aflată în război. Aceasta va ajuta la facilitarea discuțiilor de pace în curs, ca parte a unei soluții de pace negociate”, a scris Merz, adăugând că acest lucru este „esențial nu numai pentru securitatea Ucrainei, ci și pentru securitatea întregului continent”.

Aderarea la UE necesită consimțământul și ratificarea de către fiecare dintre cei 27 de membri ai blocului, un proces care ar putea duce la obstacole semnificative. În scrisoarea sa, Merz a subliniat beneficiile pe care Ucraina le-ar putea primi în calitate de membru asociat, o categorie care nu există în conformitate cu normele actuale ale UE, scrie Reuters.