Subvenționarea agriculturii în următorii 5 ani: alocările pentru sectorul agricol vor crește treptat

Alocările pentru sectorul agricol vor crește treptat, de la 2,3 miliarde de lei în 2026 la 5,3 miliarde de lei în 2030, cu un buget cumulativ planificat de 18,9 miliarde de lei. Propunerea face parte din Programul Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026-2030, aprobat de Guvern pe 3 iunie, potrivit unui comunicat al Ministeruui Agriculturii și Industriei Alimentare.

Proiectele investiționale vor fi evaluate înainte de acordarea finanțării. Sprijinul financiar este organizat în 3 categorii:

Plățile directe: pentru producerea semințelor, pentru cartofi, pentru legume și sfeclă de zahăr, precum și pentru lapte și carne.

Ajutor sectorial: pentru plantațiile viticole, unitățile vinicole, tehnologii adaptate la schimbările climatice, dezvoltarea sectorului apicol.

Dezvoltare rurală: pentru modernizarea fermelor, exploatațiilor agricole, investiții în sisteme de irigare, afaceri ecologice, sprijin pentru micii fermieri, afaceri de famili și pentru tineri.

Fondul de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a crescut de la 900 de milioane la 1,9 miliarde de lei din 2017 până în 2025, iar numărul cererilor de subvenționare – de la 5836 la 9877. În 2026, Fondul de subvenționare constituie circa 2,3 miliarde de lei, dintre care 628,8 milioane de lei din Planul de creștere.

Sprijinul financiar va fi acordat prin Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat anual prin Legea bugetului de stat, cu posibilitatea atragerii fondurilor oferite de partenerii de dezvoltare.

Un element nou este integrarea Sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS). Prin acest sistem, fermierii vor putea primi sprijin practic pentru gestionarea mai eficientă a exploatațiilor agricole. Consilierea va acoperi aspecte economice, tehnologice, de mediu și de management, inclusiv utilizarea durabilă a apei și solului, aplicarea corectă a produselor de uz fitosanitar, managementul nutrienților, adaptarea la schimbările climatice și îmbunătățirea performanței fermelor.

Programul Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026-2030 instituie și un sistem de monitorizare bazat pe indicatori de realizare, rezultat și impact. Fiecare intervenție va putea fi analizată anual, în funcție de rezultatele obținute.

În perioada 2017-2025, valoarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a crescut de la 900 de milioane de lei la 1,9 miliarde de lei, iar numărul cererilor de subvenționare a crescut de la 5 836 la 9 877. Pentru anul 2026, Fondul de subvenționare constituie aproximativ 2,3 miliarde de lei, dintre care circa 628,8 milioane de lei sunt aferente Planului de creștere pentru Republica Moldova.