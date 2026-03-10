SUA au cerut permisiunea să folosească o bază din România pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu

Americanii ar vrea să folosească baza de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, România, pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu. În ședința Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de miercuri dimineață, 11 martie, România va analiza o cerere venită din partea Statelor Unite, scrie Euro News.

Pentru a fi aprobată, o astfel de solicitare oficială ar trebui validată de ministerul Apărării și aprobată de CSAT. În funcție de capacitățile militare trimise la Kogăliniceanu ar putea fi nevoie și de aprobarea Parlamentului, au declarat pentru G4Media.ro niște surse.

Astfel de solicitări au mai existat și în trecut. Pe 17 septembrie 2025, Parlamentul a aprobat, la cererea lui Nicușor Dan, o scrisoare prin care România să sprijine misiunile SUA din Orientul Mijlociu.

Statele Unite au cerut României să poată folosi Baza Kogălniceanu pentru prepoziţionarea unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent de militari, dar și a unor aeronave de Inteligență, Supraveghere și Recunoaștere, pentru a sprijini eventuale operații viitoare.

Totuși, misiunea aprobata de România nu a mai avut loc, americanii nu au mai folosit baza de la Kogălniceanu.

Un acord al CSAT pe 11 martie 2026, ar presupune reluarea procedurilor.

În dimineața zilei de 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.

Armata SUA a recunoscut moartea a șase membri ai serviciilor. Potrivit ambasadorului Iranului la ONU, cel puțin 1 332 de civili iranieni au fost uciși și mii au fost răniți de când SUA și Israelul au început atacurile aeriene și balistice asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie.