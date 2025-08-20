STOP FALS Ion Chicu și „diferența de 10 lei la tariful pentru gazele naturale”: Cum manipulează datele fostul premier

Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și membru al blocului „Alternativa”, a acuzat autoritățile că percep un tarif nejustificat pentru gazele naturale. Politicianul susține că „gazul se cumpără cu 8 lei, dar se vinde cu 18 lei”, insinuând că pretinsa diferență de 10 lei, comparativ cu cea de 1,30 lei în 2021, ar fi o dovadă de „jefuire” a populației.

Declarația a fost rapid preluată și amplificată de mai multe surse afiliate narațiunilor pro-Kremlin. Acuzația este inexactă și manipulează datele reale, lucru confirmat atât de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), cât și de experți independenți în domeniul energetic, potrivit unei analize StopFals.

Ion Chicu a afirmat în cadrul unei emisiuni de pe YouTube, difuzată pe 12 august, că actualul tarif la gaze naturale ar fi inechitabil. El a declarat că, în prezent, gazul natural este procurat cu 8 lei/m³, dar consumatorii finali achită un tarif de 18 lei/m³, insistând că diferența dintre prețul inițial de achiziție a gazului și prețul pe care îl achită consumatorii finali ar fi de 10 lei/m³.

Totodată, politicianul a făcut comparație cu situația din anul 2021, precizând că pe atunci această diferență era de mai mult de un leu/m³.

„Între prețul de achiziție și tarif sunt 10 lei. Pentru cei care vor să verifice, uitați-vă cât a fost prețul mediu în 2021 de achiziție și cât era tariful. Deci prețul mediu de achiziție în 2021 era maximum 3,30 lei, cu TVA – 3,50 lei. Cât era tariful? Era 4,64 lei. Adică într-un leu și ceva încăpea totul, acum – 10 lei trebuie pentru asta. Întrebați-i unde se duc 10 lei, dacă înainte era suficient și un leu și jumătate”, a declarat Chicu.

Afirmațiile politicianului au fost preluate de site-ul Komsomolskaya Pravda, care și-a intitulat știrea „Cum jefuiește PAS poporul: Gazul natural ajunge în Moldova cu 8 lei, iar oamenilor li se vinde cu 18 – unde dispare diferența grasă”.

Aceasta a fost amplificată pe canalul de Telegram al publicației, dar și pe News.mail.ru. Declarațiile lui Chicu au servit ca subiect de știre și pentru Молдавские Ведомости și Vesti24, publicații cunoscute pentru răspândirea narațiunilor pro-Kremlin. Afirmațiile au fost preluate și de rețeaua Pravda, un ecosistem de dezinformare la scară largă, lansat de Rusia în 2014. Știrea „Kiku: Diferența dintre prețul de achiziție și tariful la gaz în Moldova a crescut la 10 lei” citează canalul de Telegram „rusputnikmd”, asociat agenției de știri cu același nume, care a fost blocată în 2022 de Serviciul de Informații și Securitate pentru promovarea informațiilor care „incită la ură și război”.

După ce ANRE a publicat un comunicat în care a detaliat modul de formare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale, Ion Chicu a revenit la subiect într-un video publicat la 14 august, în care insista pe întrebarea: „De ce în 2021, era suficient 1,30 lei/m³ pentru distribuție, salarii, și tot așa mai departe, dar acuma trebuie tocmai 9-10 lei/m³?”.

ANRE: Afirmațiile nu corespund realității

În realitate, datele ANRE arată că, în prezent, diferența dintre prețul de achiziție a gazului natural și prețul pe care-l achită consumatorul final este de 5,37 lei/m³, și nu de 9-10 lei/m³, cum afirmă Ion Chicu. Agenția precizează că în această sumă sunt incluse toate serviciile de sistem, adică de transport, distribuție și de furnizare a gazelor naturale.

„Structura reală este următoarea: Transport: 254 lei, Distribuție: 4401 lei, Cheltuielile furnizorului: 625 lei (inclusiv costul stocului de securitate, care anterior nu exista), Rentabilitatea furnizorului: 90 lei. Total: 5370 lei/1.000 m³, adică 5,37 lei/m³”, se arată într-un comentariu al ANRE pentru Stopfals.md.

Totodată, în 2021 suma tuturor serviciilor de sistem era de 2,3 lei/m³ și nu 1,30 lei/m³ – așa cum afirmă politicianul.

„În prima parte a anului 2021, tariful de distribuție la presiune joasă era de 2124 lei/1.000 m³ (2,1 lei/m³) și nu 1,3 lei/m³, cum a fost afirmat. În 2021, totalul costurilor de sistem (transport, distribuție, furnizare) era: Transport: 145 lei, Distribuție: 2124 lei, Furnizare: 62,9 lei, Rentabilitate furnizor: 38,7 lei Total: 2370,9 lei/1.000 m³, adică 2,3 lei/m³”, detaliază reprezentanții Agenției.

ANRE explică creșterea diferenței de la 2,3 lei/m³ la 5,37 lei/m³ (și nu de la 1,3 la 9–10 lei/m³) prin faptul că gazele naturale s-au scumpit de la aproximativ 148 USD/1.000 m³ în 2021 la un maxim de 1265 USD/1.000 m³ în anii următori.

„Această creștere a afectat direct costurile operatorilor de transport și de distribuție prin prețul mai mare al gazelor achiziționate pentru consumul tehnologic. Indexarea costurilor de bază ale operatorilor s-a reflectat în creșterea salariilor angajaților (salariul minim conform HG de la 2935 lei/lună în 2021 la 5500 lei/lună în anul 2025), precum și în majorarea costurilor cu materialele și serviciile necesare funcționării (indicele prețului de consum din anul 2021 până în anul 2025 cumulativ constituie 59,2%)”, se arată în comentariul ANRE pentru Stopfals.md.

Reprezentanții Agenției au conchis că afirmațiile vehiculate de Ion Chicu nu sunt susținute „nici de date oficiale, nici de calcule corecte” și respectiv, nu corespund realității.

„Analiza obiectivă a costurilor de sistem demonstrează că valorile comunicate de ANRE sunt transparente și fundamentate. Totodată, distribuția gazelor naturale este realizată exclusiv de operatori licențiați în acest scop, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu de către partidele politice”, au adăugat reprezentanții ANRE.

