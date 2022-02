VIDEO/ Precizările Ministerului Mediului despre imaginile video publicate de ex-deputatul Slusari care ar demonstra că mai multe camioane transportă fier uzat la uzina metalurgică din Râbnița

„Insinuările apărute recent în presă sunt neîntemeiate și nu favorizează dialogul pentru soluționarea problemelor de mediu care s-au sedimentat în teritoriul R. Moldova mai bine de 30 de ani. Respingem orice acuzație adusă instituțiilor de mediu privind subiectului reflectat în presă pe cazul camioanelor oprite la podul de la Rezina”. Asta spun reprezentații Ministerului Mediului, după ce joi, 17 februarie, fostul deputat al Platformei DA Alexandr Slusari a publicat imagini video care, potrivit lui, ar demonstra că fierul uzat este furnizat, în continuare, la uzina metalurgică din Râbnița.

Într-un mesaj postat pe Facebook, însoțit de un filmuleț video, fostul parlamentar a acuzat guvernarea și Ministerul Mediului că ar tolera ilegalitățile regimului de la Tiraspol. În context, Slusari susține că în continuare camioanele transportă fier uzat la uzina metalurgică din Râbnița, deși Ministerul Mediului nu i-a acordat licență.

„Kino (n.r film) pentru unii deputați PAS și ministra Mediului, care insistă că Uzina Metalurgică nu are autorizație.I ată că pilonul economic al regimului separatist nu cunoaște că el nu are autorizație, lucrează în continuare bine mersi și nu achită niciun bănuț în bugetul Moldovei. Iar domnul Spînu tot ghicește cu cât va majora Cuciurganul prețul la energia electrică, chiar dacă termocentrală în continuare achita pentru gaz un tarif de 14 ori mai mic decât partea dreapta a Nistrului. Ce noroc are Tiraspolul de așa guvernare, toleranta mult mai mult fata de regimul separatist, decat in privința celor, care ii plătesc salarii”, se arată în mesajul postat de ex-deputatul Slusari.