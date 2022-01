„Acuzația că Guvernul nu acționează pentru protejarea drepturilor omului pe teritoriul controlat de autoritățile de la Tiraspol nu corespunde adevărului. Subiectul se află în permanență pe agenda Cabinetului de miniștri și, în special, a Biroului politici de reintegrare”. Asta spune prim-ministra Gavrilița după ce reprezentanții Promo-LEX au declarat că regretă declarația ei privind presupusul interes al R. Moldova în reluarea importului de fier vechi pentru uzina metalurgică din Râbnița și au acuzat Guvernul că evită abordarea problemelor și a cazurilor grave de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană.

„În cadrul conferinței de presă din 26 ianuarie Natalia Gavriliță a confirmat că Guvernul R. Moldova a solicitat Comisiei Europene revizuirea deciziei privind suspendarea exportului de fier vechi spre Uzina Metalurgică din or. Rîbnița. Prim-ministra a menționat că a acționat în interesul investitorilor care intenționează să activeze în partea dreaptă a Nistrului, deși nu a exemplificat în ce măsură importul de fier vechi în regiunea transnistreană va dezvolta ramura metalurgică în teritoriul controlat de autoritățile constituționale. Acest răspuns confuz trezește nedumerire și îngrijorare privind transparența deciziilor adoptate și eventual existența unui proces paralel de negocieri, atunci când vine vorba despre alimentarea sistemului economic din stânga Nistrului. Or, este evident că profiturile uzinei din or. Rîbnița sunt defalcate în mare măsură pentru un regim care continua violarea gravă și ostentativă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Ne arătăm îngrijorați de faptul că în pofida insistenței și a numeroaselor noastre atenționări și demersuri, autoritățile constituționale ale R.Moldova continua să nu sesizeze instituțiile europene și partenerii R. Moldova, în aceeași măsură în care se fac demersurile pentru garantarea activității economice a unor instituții din stânga Nistrului. Guvernul Republicii Moldova nu a condiționat reluarea importului de fier vechi cu garanțiile minime de respectare a drepturilor omului în regiunea transnistreană. Vom reitera că în regiune sunt deținuți ilegal și fără nici un temei cetățeni ai Republicii Moldova, la care nu au acces apărătorii sau rudele acestora”, se arată într-o notă emisă de către Asociația Promo-LEX.