VIDEO/ Platforma DA a elaborat un proiect de lege ce vizează indexarea pensiilor

Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” (PPDA) a elaborat un proiect de lege ce vizează indexarea pensiilor. Mai exact, Platforma DA a elaborat un concept de amendare a sistemului public de pensii astfel încât Guvernul să poată indexa pensiile chiar dacă inflația oficială este de sub 2%. Declarațiile au fost făcute astăzi, 1 martie, în cadrul unei conferințe de presă.

„Sistemul de calcul al ratei inflației din R. Moldova poartă un caracter discriminatoriu, raportat la situația în care se află pensionarii. Astfel, din cei 786 de mii de pensionari, circa 465 de mii primesc sub 2000 de lei, bani insuficienți pentru a cumpăra alimentele și medicamentele de bază.



Pe parcursul anului 2020, prețurile din coșul alimentar al pensionarilor a crescut cel mai mult, de la 3% la 18,5% . În acest sens, Platforma DA a eleborat un concept de amendare a sistemului public de pensii astfel încât Guvernul să poată indexa pensiile chiar dacă inflația oficială este de sub 2%. Deputații Platformei DA au elaborat o inițiativă legislativă în acest sens și astăzi va fi înregistrată în Parlament”, a declarat Andrei Năstase, președintele Platformei DA.

Deputal Liviu Vovc a menționat că atunci când a fost prezentat în Parlament proiectul privind bugetul asigurărilor sociale a constatat că prognoza pentru anul 2021 prezenta o indexare cu 0,6% în aprilie și o indexare cu 0,2% în octombrie.

„Peste 75% din pensionari au pensia de sub 2000 de lei. În decembrie, când în Parlament a fost prezentat proiectul privind bugetul asigurărilor sociale, am văzut că prognoza pentru anul 2021 prezenta o indexare cu 0,6% în aprilie și o indexare cu 0,2% în octombrie. Indexarea pensiilor în baza ratelor inflațiilor a început în 2016. Acest lucru nu mai merge. În acest sens, Plarforma DA va înregistra un proiect de lege care să ajusteze legislația. Astfel, în cazul în care rata inflației este sub 2%, Guvernul să poată indexa pensiile în baza indicelui prețuri de consum la produse alimentare, medicamente și servicii comunale”, a menționat Liviu Vovc, deputat PPDA.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost aprobată la 16 decembrie, de Parlament. Potrivit documentului, în anul 2021, valoarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală va rămâne la nivelul anului curent și va constitui 4056 de lei. Prima în formă procentuală din salariu va fi păstrată la nivel de 9%.

Pentru anul viitor sunt prevăzute venituri în sumă de 11,144 miliarde de lei şi cheltuieli în sumă de 11,344 miliarde de lei. Deficitul de 200 milioane lei va fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești ce urmează să se formeze la finele anului 2020. În comparație cu suma aprobată pentru 2020, este prognozată majorarea veniturilor cu cca 33% şi a cheltuielilor – cu 35,3%. Cea mai mare parte a fondurilor urmează a fi direcționată în fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente, în creștere cu cca 36% comparativ cu cea aprobată pentru 2020.