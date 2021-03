VIDEO/ George Simion nu a fost lăsat să intre în R. Moldova pentru că are interdicție: „Eu nu plec de aici. Rămân în vamă”

George Simion, copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și deputat în Parlamentul României, încearcă să intre pe teritoriul R. Moldova în pofida interdicției de a intra pe teritoriul țării. Acesta susține că vrea să treacă Prutul pentru a-și lua rămas bun de la scriitorul Nicolae Dabija.

George Simion susține că interdicția ce i-a fost aplicată a fost una ilegală și că are dreptul de a intra pe teritoriul R. Moldova în calitate de demnitar român:

„Interdicția care mi-a fost pusă, trebuie scoasă. Eu nu am făcut nicio încălcare de lege. Nu am greșit cu nimic. M-am întors în această vamă de unde am fost izgonit, de unde am fost alungat în august 2018 și după aia în octombrie 2018 și am primit interdicție de a intra în țară, interdicție pe care am contestat-o în instanță. Acum vin ca demnitar al statului român. Sper să fiu lăsat să trec Prutul”, a menționat liderul AUR.