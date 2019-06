Valentina Buliga a fost demisă din funcția de director general al CNAS. Cine îi va lua locul

Cabinetul de miniștri condus de Maia Sandu a demis-o din funcție pe Valentina Buliga, care la sfârșitul anului 2018 a fost numită de Guvernul Filip în funcția de șefă a Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Potrivit Maiei Sandu, Buliga a fost demisă din funcție pentru că nu este potrivită să conducă această instituție.

Odată cu această decizie, fotoliul Valentinei Buliga urmează a fi ocupat de Tatiana Popa, vicepreședintă CNAS, care ocupă funcția respectivă din 2006.

Anterior, Valentina Buliga a fost deputată și ministră a Muncii, Protecției Sociale și Familiei în perioada 2009-2015.