UPDATE Ministerul de Externe anunță că a fost stabilită identitatea victimelor accidentului rutier produs în România

UPDATE: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) comunică faptul că identitatea tuturor victimelor accidentului rutier produs în județul Botoșani a fost stabilită, iar rudele acestora au fost deja informate. În autoturism se aflau cinci bărbați, printre decedați numărându-se și șoferul.

„Consulatul General al R. Moldova la Iași se află în contact permanent cu autoritățile locale și oferă asistență consulară familiilor afectate, inclusiv pentru perfectarea actelor de deces și facilitarea repatrierii trupurilor neînsuflețite, acolo unde este cazul”, se spune într-un comunicat al Ministerului.

Știrea inițială:

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță despre producerea unui grav accident rutier pe data de 3 septembrie 2025, ora 10:27, în localitatea Dămideni, județul Botoșani. Conform primelor informații, trei cetățeni moldoveni și-au pierdut viața, iar alți doi s-au ales cu răni grave.

„Un autoturism de marca Volvo, înmatriculat în R. Moldova, a intrat în coliziune cu un microbuz.

În urma impactului, trei cetățeni moldoveni și-au pierdut viața, iar alți doi au suferit răni grave și au fost transportați la Spitalul Județean din Botoșani pentru îngrijiri medicale”, anunță reprezentanții MAE.

Un accident rutier s-a produs, miercuri dimineaţă, 3 septembrie, pe drumul naţional 24C, între localităţile Româneşti şi Dămideni, iar autorităţile române au activat Planul roşu de intervenţie. Potrivit acestora, în accident au fost implicate un autocar şi un autoturism în care se aflau 15 persoane, scrie presa de peste Prut.

Trei persoane și-au pierdut viața, iar o altă victimă, aflată în stare conștientă, a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la UPU Iași. Celelalte cincisprezece victime, tot conștiente, au fost transportate cu ambulanțele SMURD și SAJ la UPU Botoșani pentru îngrijiri medicale.

Două persoane au plecat cu mijloace proprii. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat începând cu ora 09.40